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Türkiye'deki Alman temsilcilikleri normale döndü

Almanya, terör tehdidi nedeniyle temsilciliklerini görüşmelere kapatmıştı

19 Eylül 2016 16:12

Almanya'nın, Türkiye temsilciliklerinde Kurban Bayramı süresince verdiği kısıtlı hizmet bu sabah itibariyle normale döndü.

Almanya, terör tehdidi nedeniyle Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerini görüşmelere kapatmış ve 19 Eylül'e kadar kısıtlı hizmet verme kararı almıştı. Aynı gerekçe ile İstanbul'daki Özel Alman Lisesi de geçici olarak eğitime ara vermişti.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu bu sabah 07:00'de normal hizmet vermeye başladı.

Geçici olarak kapatılma kararı alınan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu çevresinde ise güvenlik önlemleri sürüyor.

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