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Türkiye'deki Alman okulları yine kapalı

Almanya, terör tehdidi nedeniyle 17 ve 18 Mart günlerinde kapama kararı almıştı

21 Mart 2016 09:09

İstanbul'da Alman diplomatik temsilciliklerine yönelik terör saldırısı ihtimali nedeniyle perşembe ve cuma günleri kapalı kalan İstanbul'daki Konsolosluğa bağlı Alman okulu, 21 Mart Pazartesi günü de Newroz nedeniyle kapalı kalacak.

DHA'dan Ahmet Yıldırım'ın Alman basınına dayandırdığı habere göre, Cuma günü başlayacak Paskalya tatiline kadar çocuklarını kreş ya da okula gönderip göndermeme konusunda karar velilere bırakıldı. Alman lisesinin kapalı olup olmadığı konusunda bilgi yer almazken, lisenin idari açıdan başka bir kuruma bağlı olduğu hatırlatıldı.

Bu arada Ankara'da Alman Büyükelçiliğine bağlı Ernst Reuter okulu da internet sayfasında paylaştığı bilgide, okulun 21 Mart Pazartesi günüden 1 Nisan Cuma gününe kadar kapalı olduğunu duyurdu. Yazıda gerekçe bildirilmedi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, terör tehdidi nedeniyle Ankara’daki Alman Büyükelçiliği ve okulu ile, İstanbul'daki Başkonsolosluk ve Alman okulunu 17 ve 18 Mart günlerinde kapama kararı almıştı.

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