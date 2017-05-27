T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye'deki 347 Iraklı sığınmacı ülkesine döndü

'Gönüllü Dönüş Programı' çerçevesinde Türkiye'de bulunan Iraklı sığınmacılardan 347'si ülkelerine döndü

27 Mayıs 2017 01:22

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, 'Gönüllü Dönüş Programı' çerçevesinde Türkiye'de bulunan Iraklı sığınmacılardan 347'sinin ülkelerine döndüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den gelen ve ulaşım  masraflarının Irak hükümeti tarafından karşılanan 347 Iraklı sığınmacının  ülkelerine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkeye dönen Iraklı sığınmacıların Duhok ve Erbil  illerinde karşılandığı ve aralarında kaçak durumunda olan kişiler olması  ihtimaline karşı gelenlerin güvenlik güçlerince isim taramasından geçirildiği  ifade edildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, şubat ayında Türkiye'de yaşayan  Iraklılardan ülkelerine dönmek isteyenler için, Irak'ın Ankara Büyükelçiliği  aracılığıyla 'Gönüllü Dönüş Programı' başlatmıştı.

 

 

ETİKETLER

ırakgöçmen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24