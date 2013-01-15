Türkiye'de Zazaca ilk tez kabul edildi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye akademik ve eğitsel bir ilki kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

''Türkiye tarihinde ilk Zazaca yüksek lisans tezi büyük bir başarı ile savunmadan geçti'' diyen Yıldırım, tezi hazırlayan Nadire Güntaş Aldatmaz'ın savunmasını başarılı bir şekilde vererek mezun olduğunu bildirdi.

Yıldırım, Türkiye tarihine bir ilkin MAÜ Kürdoloji birimi tarafından gerçekleştirildiğini, daha önce Zazaca ile ilgili ilk eğitim kitabının da MAÜ tarafından hazırlandığını anımsattı.

Kitabın milli eğitim okullarında ders kitabı olarak okutulduğunu belirten Yıldırım, ''Nadire Hocamızın ayrıca hazırlamış olduğu 30-40 tane orijinal Zazaca masal var. Bu masallar şimdiye kadar herhangi bir yerde yayımlanmış değil. Masallar inceleniyor. Uygun olduğu takdirde Kürdoloji birimi tarafından yayımlanacaktır'' dedi.

Yıldırım, Zazaca'yla ilgili çalışmaların ve tezlerin olağan hızıyla devam ettiğini, tezlerini bitirenlerin imkanlar ölçüsünde enstitüde akademisyen olarak görevlendirmeye öncelik vereceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

''Öyle umuyorum ki doktora talebimiz de kısa bir süre içinde gerçekleşecek. Ve dilerim ki ilk Zazaca doktora tezi de bize nasip olacaktır. Türkiye'de Zaza akademisyen sıkıntısı çekilmektedir. Dolayısıyla bizim burada mezun ettiğimiz Zaza yüksek lisans adaylarımızın öncelikle ve imkanlar ölçüsünde kendi enstitümüzde görevlendirme yoluna gideceğiz. Kürtçe bir bütün olarak şimdiye kadar asimile olmakla yüz yüze kalmıştı. Genel manada Kürtçe'ye özel manada da Zazaca'ya ve Kurmanci'ye üniversitemiz çok öncelikli bir görev olarak sahip çıktı. Bu asimilasyonu tersine çevirmek için elinden geleni yapıyor. Eğer bu çabalarımız herhangi bir şekilde sekteye uğramadan yoluna devam ederse, ben Zazaca'nın da Kurmanci'nin de öyle kolay bir şekilde asimile edileceğine olumsuz bir takım neticeler yaşanacağına inanmıyorum.''

Hazırlanan tezlerin Türkiye'de bütün üniversitelere ve YÖK'e yollandığını kaydeden Yıldırım, Zazaca tezin de yollanacağını sözlerine ekledi.

Her hafta sonu Ankara'dan Mardin'e geldi

Aldatmaz ise Ankara'da yaşadığını ve 2 yıl boyunca yüksek lisans programına katılmak için hafta sonları Mardin'e geldiğini belirtti.

Tezin kabul edilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Aldatmaz, ''Tezim Kurmanci'lerin folkloru üzerine. Dersim, Lice ve Siverek bölgesi ile sınırlı. Bu bölgelerdeki folklor üzerine çalıştım. Çalışmamı yüz yüze görüşerek saha içinde yürüttüm. Bu alanda bir çalışma yapmaktan dolayı mutluyum. Benim için gurur verici'' dedi.