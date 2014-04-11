Türkiye'de YouTube'a erişim engeli devam ediyor



Gölbaşı Sulh Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri'nin YouTube'a erişim yasağının kalkması yönündeki kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yeterli bulunmadı. BTK, "dava ile ilgili içeriklerin yayında olması nedeniyle YouTube'a yönelik tedbirin devam edeceğini" bildirdi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler’in katılımıyla gerçekleştirilen bir gizli toplantının yasadışı dinleme yoluyla alınan kayıtları YouTube’da yayınlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın "ulusal güvenliğe birinci derece tehdit oluşturduğu gerekçesiyle YouTube’a erişimin derhal engellenmesi" için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) yaptığı başvurunun ardından 27 Mart'ta YouTube'a erişim engellenmişti. Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi'nin "15 linke erişimin engellenmesine dair kararın aynen devamına ve youtube.com internet sitesinin bu şekilde erişime açılmasına" dair kararı, BTK tarafından dikkate alınmadı.

Erdoğan: 'İnternet üzerinden kampanya'

Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığındaki Türk hükümeti daha önce de Twitter'e erişimi kapatmış, Anayasa Mahkemesi, "yasağın hak ihlâli olduğuna" hükmetmişti. Twitter'a erişim engeline Erdoğan ile yolsuzluk iddiaları yol açmıştı. 17 Aralık 2013 tarihinde düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonu, halen ABD'de yaşayan Fethullah Gülen ile Erdoğan arasındaki iktidar mücadelesini ortaya çıkarmıştı. Erdoğan, "Gülen'in polis ve yargı teşkilâtı bünyesindeki taraftarlarının sözkonusu iddialarla hükümeti devirmeye çalıştığını, internet üzerinden bir karalama kampanyası yürütüldüğünü" ileri sürmüştü.

TÜRGEV'e milyon dolarlık bağışlar doğrulandı

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) yurtiçinden 29 milyon lira, yurtdışından ise 99 milyon 999 bin 990 ABD doları bağış ve yardım yapıldığını doğruladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) soru önergesini yanıtlayan Arınç, bağış yapan gerçek veya tüzel kişilerin kimler olduğu sorusuna ise açıklık getirmedi. TÜRGEV'in yönetim kurulu üyeleri arasında Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal da bulunuyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bakın bir vakıf kurdu, adına TÜRGEV dedi. Devletten ihale veriyorsun, 'rüşveti vakfa yatır' diyorsun" sözleriyle Erdoğan'ı suçlamıştı.

2 Taraf gazetesi yazarına hapis istemi

Öte yandan gazeteci Mehmet Baransu hakkında, İçişleri Bakanı Efkan Ala'ya "iftira" attığı gerekçesiyle dava açıldı. Taraf yazarı Baransu'nun 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor. Taraf Gazetesi'nin 2 Aralık 2013 tarihli nüshasında "Yıl 2013 Hükümete Ters Düşen Cemaat De Fişleniyor" başlığıyla yayımlanan yazıda, İçişleri Bakanı Ala'nın Başbakanlık Müsteşarlığı görevi sırasında Gülen Hareketi'nin izlenmesinde kilit rol oynadığı iddiasına yer verilmişti. Taraf gazetesinin bir başka yazarı olan Emre Uslu hakkında da geçen hafta, Başbakan Erdoğan’a 'hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 8 ay hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.