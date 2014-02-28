Türkiye'de yolsuzluk karşıtı protesto eylemleri

Türkiye'de Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydının başlattığı protestolar devam ediyor. Gösterilerde "Hükümet istifa" ve "Hırsız var" sloganları atıldı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, 2013 yılı İnsan Hakları Raporu'nda, “güvenlik güçlerinin haklarını arayan protestoculara şiddet ve siyasi baskı uyguladığı Suriye, Türkiye, Ukrayna, Çin ve Vietnam gibi birçok ülkedeki insan hakları durumunu” değerlendirdi. Raporda, muhaliflerin demokratik haklarına yönelik yapılan baskılar öne çıktı. Raporda, Türkiye'deki Gezi Parkı eylemlerinde, devlet yetkililerinin barışçıl protesto eylemlerini şiddet uygulayarak bastırmaya çalıştıklarına yer verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın raporunda, Ukrayna'daki hükümet karşıtı gösterilerde de devletin, muhaliflerin barışçıl protestolarını şiddetle bastırmaya çalıştığına yer verildi.

İkinci ses kaydına ilişkin iddialar

Bu arada medyaya yansıyan haberlere göre Başbakan Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ikinci ses kaydı Youtube üzerinden yayınlandı. Başbakan ve Bilal Erdoğan olduğu ileri sürülen kişiler arasında, S.A. adlı işadamının 10 Milyon dolar rüşvet vermesi konusu konuşuluyor. Kayıtta Erdoğan olduğu iddia edilen kişinin, "Sakın alma, bize ne söz verdiyse onu getirecekse getirsin, getirmeyecekse, gerek yok. Başkaları getiriyor, o niye getiremiyor? Bunlar ne zannediyorlar bu işi, ama şimdi düşüyorlar, kucağımıza düşecekler, merak etme" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

Erdoğan, Gülen ve CHP'ye çattı

Başbakanı Erdoğan kayıtların montaj olduğunu ve makamını hedef aldığını açıklamıştı. Erdoğan, devlet kademesinde birçok ismin, şifrelenmiş telefonlarının da dinlendiğini belirterek, sorumluların hukuk karşısında hesap vereceğini belirtmişti. Erdoğan, kayıtların yayınlanması üzerine istifasını talep eden Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yüklendi. Ses kayıtlarıyla halen ABD'de bulunan Fethullah Gülen arasında dolaylı olarak bağ kuran Erdoğan, "Gel siyaset yap, huzur bozma" çağrısında bulundu. Erdoğan, "Gülen, CHP'nin hocasıdır" iddiasında bulundu.