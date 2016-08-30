Türkiye'de yeni gazeteci gözaltıları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)' olarak adlandırılan soruşturma kapsamında aralarında gazetecilerin de bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

AA ve DHA kararın, 'FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma doğrultusunda verildiğini' duyurdu.

Ajanslar, 'İstanbul, Ankara ve İzmit'te düzenlenen operasyonda, Nurullah Öztürk, Rasih Yılmaz, Murat Aksoy, Abdullah Alparslan Akkuş, Dinçer Gökçe, İskender Yunus Tiryaki, Levent Arap, Ömer Şahin ve Ayhan Şimşek'in gözaltına alındığını' aktarıyor.

Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden 18'inin yurt dışına çıktığının tespit edildiği, 8 kişiyi ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

Hürriyet gazetesi, hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Ergun Babahan'ın da bulunduğunu, Babahan'ın yurtdışında olduğunu bildirdi.

İnternet haber sitesi T24 de, gazeteci Yavuz Baydar'ın evinde arama yapıldığını duyurdu. Haberde, Baydar'ın evinde kimse olmadığı için aramanın çilingir çağrılarak yapıldığı, polisin tutanak tuttuktan sonra evden ayrıldığı belirtildi.