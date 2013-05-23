Türkiye'de yeni bir 'Çeçen cinayeti' daha

Dün uğradığı suikast sonucu öldürülen Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Türkiye Fahri Konsolosu Medet Ünlü’nün kardeşi Ali Ünlü ve yakın dostları, suikastin kodlarını anlattı. Ünlü'nün yakın arkadaşı, “İnfazı Kadirov’un istihbarat elamanları gerçekleştirdi!” dedi.

Olay; Çankaya, Çetin Emeç Bulvarı, 54 numaralı binada, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çeçenistan Fahri Konsolosu Medet Ünlü'nün işyeri olarak da kullandığı konsolosluk bürosuna gelen kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler Ünlü'nün bulunduğu dairenin ziline bastı. Namaz kılmak için hazırlanan Ünlü, zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Bu sırada saldırganlar, yanlarında getirdikleri silahla yakın mesafeden Ünlü'ye birkaç el ateş etti. Ünlü, yere yığılırken; saldırganlar, olayın ardından hemen kaçtı.

Ünlü'nün geç saate kadar eve gitmemesi üzerine meraklanan ailesi, Ünlü'ye cep ve işyerindeki telefonundan ulaşmak istedi. Ünlü'nün telefonlara cevap vermemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konsolosluğa gelen ekipler Ünlü'nün yerde yatan cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine çok sayıda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube ile Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri de geldi. Uzun süre konsoloslukta inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, buldukları delilleri toplayarak detaylı bir inceleme için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını ve MOBESE görüntülerini de incelemeye aldı. Savcılık incelemesinin ardından Çeçenistan Fahri Konsolosu Ünlü'nün cenazesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen ve göz yaşlarına boğulan Ünlü'nün ailesi, fenalık geçirdi.

Öte yandan, Ünlü, geçen ay katıldığı bir televizyon programında Boston'daki bombalı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve Çeçen halkının terörizmle bağdaştırılmaya çalıştığını, bombalı saldırıyla ilgisi olduğu iddia edilen 2 Çeçen kardeşin de kurban olarak seçildiğini söylemişti. Yakınları da Ünlü'nün en son yaptığı açıklamalarının ardından baskı gördüğünü ve bu olayın Çeçen lideri Ramazan Kadirov taraftarları tarafından yapılmış olabileceğini öne sürdü.

Ankara Emniyeti, saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğini bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ünlü'nün kardeşi Başbakan'dan yardım istedi

Suikaste kurban giden Medet Ünlü’nün kardeşi Ali Ünlü, Adli Tıp’ın önünde beklediklerini, acılarının büyük olduğunu söyledi. Olayın faili meçhul bir cinayet kalmaması için Başbakan Erdoğan’dan yardım isteyen Ünlü, “Soruşturma sonuçlansın, bizim de geniş kapsamlı bir açıklamamız olacak” dedi.

Suikastin şifreleri

Kafkas Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Mehdi Nüshet Çetinbaş, merhum Medet Ünlü’nün 20 yıllık arkadaşı olduğunu belirterek, “Bence suikast 21 Mayıs’ta yani Çerkez soykırımının 149. Yıl dönümünde yapılacaktı. Önemli bir takım kaynaklardan aldığım bilgiler bu yönde. Tahminim şu yöndeki, büyük bir ihtimalle suikastçı uygun zamanı yakalayamadı. Çünkü korumaları vardı. Ertesi günü koruma işi dolayısıyla hastanede ve Medet yalnız kalıyor çalıştığı yerinde. Ve ben bir ihtimalle kendisini vuranları tanıdığını bile düşünüyorum. Yine yüksek bir ihtimalle bu cinayeti gerçekleştirenler Türkiye’deki Çeçenlerini içine girmiş olan sızmış olan, Kadirov’un istihbaratı tarafından kullanılan kişilerdir” dedi.

'Medet, zaman zaman tehdit alıyordu'

“Benim tanıdığım Medet tedbirli bir insandı” diyen Çetinbaş, “ Zaten bu konularda zaman zaman tehdit algısı içerisinde olan biriydi. O yüzden de koruma bulunduruyordu zaten yanında. Medet Kafkasya camiası için çok tanınan ve önemli olan bir isimdi. Bu noktada gerçekten de hükümetin mutlaka bir şeyler yapması gerekiyor. Şu anda hedef öyle bir noktaya geldi ki. Öldürülen insan öyle sıradan biri değildi. Başbakan’ın bizzat tanıdığı biriydi. Medet Ünlü ile Sayın Tayyip Erdoğan arasında belli bir hukuk da vardı. İkisinin fazilet partisi döneminde gençlik kollarından beri arkadaşlıkları var” şeklinde konuştu.

'Başbakan'ın partide görev yaptığı bir insanı hedef aldılar'

Çetinbaş sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu cinayeti gerçekleştirenler artık sıradan Çeçenleri değil direkt olarak Başbakan’ın bildiği birlikte partide görev yaptığı bir insanı hedef aldılar. Dolayısıyla artık buradan şunu görebiliyoruz, Ruslar adına çalışanlar artık Türkiye’de elini kolunu sallaya sallaya cirit atacak hale geldiler. Ben de şu an kendimden şüpheleniyorum bu noktada. Çünkü Medet benim dava arkadaşımdı. Bu suikastı birileri gözümüzün içine baka baka Kafkasların soykırıma uğradıkları günün 149. Yılında yaptılar. Burada çok ince bir mesaj var. Öfkeliyim, üzgünüm ve çok şaşkınım. Suikastı yapan kimin adamı olursa olsun bu iş bu kadar ucuz olmamalı.”

'Umarız faili meçhul olarak kalmaz'

Kafkas Çeçen Dayanışma Komitesi Başkanı Ali Yandır ise, “Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor suikastın sebebi yüzde 99 siyasi. Şu an takip devam ettiği için kesin yorumlar yapmak belki çok yanlış olur. Ama umarım diğer cinayetler gibi faili meçhul olarak kalmaz. Ve bunun yapanlar cezalarını çekerler. Allah yakınlarına sabırlar versin. Şu an ilk şüphe duyulan isim Kadirov. Ama asıl bakılması gereken şey; Kadirov’un arkasında kim var? Bunlar Çeçen savaşının muhtemel sonuçları” dedi.