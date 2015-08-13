Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli mülteci sayısı belli oldu

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde 1 milyon 905 bin 984 kayıtlı Suriyeli olduğunu açıkladı. Verilen bilgilere göre; 25 barınma merkezinde 262 bin 134 kişi yaşıyor. Göçmen kaçakçılığına göz yumulmayacağını söyleyen İzmir Valisi Mustafa Toprak, “Son yaptığımız çalışmalar ile biraz daha rahatlama oldu. Bu kalabalıkların eritileceğini ifade etmek istiyorum” dedi.

Hürriyet’ten Banu Şen’in haberine göre; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Atilla Toros, İzmir'de yaptığı basın toplantısında, "Şu anda 81 vilayette 1 milyon 905 bin 984 Suriyeli bulunmaktadır. 10 ildeki 25 barınma merkezinde 262 bin 134 kişi var. Toplamdaki Suriyeli sayısı bu ülkemize sunulan her türlü Türkiye üzerine düşeni yapmaktadır. Karaburun sahilindeki Yunan sahil güvenliklerinin mülteci botunu patlatması yanlış. Bir can kurtuluşu insanlığın kurtuluşudur" açıklamasını yaptı.

Mültecilerin yaklaşık 4'te biri Türkiye'de

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü'nün (UNHCR) Haziran 2015 verilerine göre tüm dünyada bulunan 4 milyon 13 bin Suriyeli mültecinin, 1 milyon 805 bin 255'inin Türkiye'ye sığındığı belirtilmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), barınma merkezlerindeki toplam Suriyeli sayısına ilişkin güncel bilgileri Haziran ayında paylaşmıştı. AFAD'ın rakamlarına göre Türkiye'de barınma merkezlerindeki toplam Suriyeli sayısının 259 bin 523 olduğu açıklanmıştı.

Basın toplantısında konuşma yapan İzmir Valisi Mustafa Toprak, göçmen kaçakçılığına göz yummayacaklarını ifade ederek, "Son yaptığımız çalışmalar ile biraz daha rahatlama oldu. Bunun devam etmesini sağlayacağız. Bu kalabalıkların eritileceğini ifade etmek istiyorum. Göçmen kaçakçılığı suç örgütleriyle mücadele ederken ülkesinden iç savaştan kaçıp gelen Suriyeli misafirlerimizi de uyarmak istiyoruz. Bu kişilerin üçüncü ülkelere geçip daha rahat şartlarda yaşandığı yönündeki sözlerine kanmasınlar... Milyar dolarlık rantın döndüğü çetelerin eline düşmesinler bunun için çalışıyoruz. Dünden bu yana yapılan çalışmalarda 370 göçmen Atatürk Stadyumunda her türlü işlemleri yapılıp çadır kentlere yönlendirildi. İzmir’de de 11 noktada giriş ve çıkışları kontrol ediyoruz" dedi.