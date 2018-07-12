Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların sayısı açıklandı

Çatışmanın 7 yıldır şiddetle devam ettiği Suriye'deki evinden kaçmak zorunda kalan insanların sayısı son rakamlara göre 13 milyonun üzerine çıktı. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin açıkladığı son verilere sığınmacı akınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı da 3.5 milyonu aştı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Müdürlüğü ve Mülteciler Derneği verilerine göre, Türkiye'deki Suriyelilerin 1 milyon 935 bin 499’unu erkekler, 1 milyon 634 bin 853’ünü de kadınlar oluşturuyor. Göç İdaresi tarafından geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyelilerin sayısı da paylaşıldı. Buna göre 21 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 216 bin 890 kişi kamplarda yaşarken, 3 milyon 353 bin 462 kişi ise kamp dışında il ve ilçelerde yaşıyor.

En çok Suriyeli'nin yaşadığı şehir İstanbul

21 Haziran 2018 tarihli verilerine göre en çok Suriyeli barındıran şehir 563 bin 15 kişi ile İstanbul. Suriyelilerin en az olduğu şehir ise 28 kişi ile Bayburt. Bayburt’u 34 kişi ile Artvin, 44 kişi ile Tunceli takip ediyor.

Suriyelilerin yerli nüfusa oranla en yoğun yaşadığı il ise yüzde 96,26 ile Kilis. Kilis’te kayıtlı olan sığınmacıların sayısı bir önceki aya göre 515 kişi arttı. Kilis’te kayıtlı Suriyelilerin sayısı, Türk vatandaşlarının sayısından 5 bin 58 kişi daha az. Kilis'te 131 bin 261 Suriyeli yaşıyor. Adana ilinde kayıtlı Suriyeli sayısı Mayıs ayına göre 9 bin 225 kişi artarak Mersin’i geçti. Suriyelilerin Türk nüfusuna oranla yoğunluğunun en az olduğu şehirler ise yüzde 0,02 oran ile Artvin. Artvin’i yüzde 0,03 ile Bayburt ve Giresun takip ediyor.

7 yılda 55 bin Suriyeli Türk vatandaşı oldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre ise, 2011’den bu yana, Suriye uyruklu olup Türk vatandaşlığı alan kişi sayısı 55 bin 583. Bunlardan 25 bini 0-18 yaş grubunda yer alıyor.