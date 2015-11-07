Türkiye'de yasadışı bahsin bütçesi 8 milyar liraya ulaştı

Türkiye’de yasadışı bahsin 8 milyar liraya ulaştığı öne sürülürken İstanbul’da yasadışı bahsin alkollü içecek mağazalarına kadar girdiği iddia edildi. Yasal bir bahis işleminden farkı olmayan sistemin tek farkı tamamen yasadışı olması ve oynayan kişinin de oynatan kişinin de durumdan haberdar olması.

Hürriyet’ten Burak Coşan’ın haberine göre Türkiye’de yasadışı bahsin büyüklüğünün 8 milyar liraya ulaştığı öne sürülüyor. Bu rakam neredeyse yasal bahis pazarının büyüklüğüne denk. Verdikleri ikramiye daha yüksek olduğu için işin cazibesi o kadar artmış ki artık yasal bayiler bile el altından yasadışı bahis oynatıyor. İstanbul Anadolu yakasındaki bir bayi yasadışı bahisten haftada 22 bin lira ciro elde ettiğini bizden saklamıyor. Tek şartı isminin bizde kalması.





Oranlar yasadışı siteden

Peki bu iş nasıl yapılıyor? İşin sırrı yazılımda. Yazılımcılar ise rüzgarın etsinden nasiplerine düşeni fazlasıyla alıyor. Yurtdışındaki yasal bir bahis sitesini Türkiye’deki sisteme entegre etmenin bedeli 65 bin TL.



İstanbul Anadolu Yakası’ndaki alkollü içecek bayisi, kendi kurduğu site üzerinden başka il ve ilçelere bayilik vermeye başlamış. Hakkari Yüksekova’da 2, İstanbul’da da bir kişi bayilik alıp sisteme dahil olmuş.



Yasal bahis oyunu da oynattığını ifade eden bayi, kurduğu sistemi şu şekilde anlatıyor:



“Bilgisayar yazılımcılarına bir site kurdurdum. Site üzerinden güvendiğim müşterilere ve onlar aracılığıyla gelenlere bahis oynatıyorum. Futbol maçlarının listesini ve bahis oranlarını da yurtdışında yasal, Türkiye’de yasal olmayan bir site üzerinden alıyorum. Yazılımcı ‘o siteden’ ‘bahis oranlarını’ çekiyor. Bu işlemi 3 ayda bir tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü bahis siteleri 3 ayda bir sitelerinin güvenlik önlemlerini değiştiriyorlar. Yazılım dışında internetten satılık hazır bahis sitesi de satın almak mümkün”

Yasal yazıcıdan

Yasadışı bahis oynayanlara yasal bahiste olduğu gibi kupon da verdiklerini söyleyen aynı bayi, “Bunu yasal oyunun yazıcısından yapıyorum. Piyasada 750 liraya satılıyor. Benim gibi birçok oynatan yer var. Bir masa bir ofisle bu işe girilebiliyor” diyor.

Bayiler 2 bin lira kira ödüyor

Yasadışı bahis oynatanlar kendi sistemini o kadar geliştirmiş ki bayileri üzerinden gelir bile sağlıyor. Anadolu Yakası’daki bayi çalışma sistemini şöyle özetledi:



“3 tane bayim var. Bu sayı artarsa gelirlerim de artıyor. İnternet sitemi onların kullanımına açıyorum. Kayıtları takip ediyorum. Aylık 1500-2000 lira kira alıyorum. Başka hiçbir şeye karışmıyorum. Benim dışımda bayilik veren birçok kişi var. Anadolu’da da yasadışı bahis çok popüler. Çünkü denetim çok daha az. Birçok ilde resmi bahis gibi oynayanlar var.”

Karşılıklı güvene dayalı

Yaptıkları işin karşılıklı güvene dayandığını ifade eden alkollü içecek bayisi sahibi, “Bulunduğum yerde uzun yıllardır hizmet veriyorum. Böylelikle paraları toplayıp kaçmayacağıma inanıyorlar. Hem alkollü içecek hem de yasal bahis bayisi olduğum için güvenilir oluyorum. Güvenilir müşterilere kupon veriyorum. Yeni tanıştıklarımıza ise bir kağıda maçları yazıyorum. Bir nüshası onlarda, bir nüshası da ben de oluyor. Eğer yaptıkları kupon tutarsa kazançlarını nakit olarak veriyorum. Geçen hafta 22 bin liralık ciromdan dağıttığım ikramiye 14 bin lirayı buldu” diyor.

Neden yasadışı bahis oynanıyor?

Yasadışı bahis oynayanlar daha fazla para kazanabilmek için bu yolu tercih ediyor. Resmi oyunlarda takımlara verilen oranlar, yasadışı bahis sitelerinden verilen oranlara göre çok daha fazla oluyor. Yani resmi oyunlarda bir futbol takımının galibiyetine 1’e 2 oran verilirken, yasadışı sitelerde 1’e 3 kazanma olanağı sunuluyor. Yasadışı bahiste en düşük kupon bedeli ise 5 lira.



5 yıla kadar hapis cezası

Caydırıcı cezalara rağmen yasadışı bahisin önüne geçilemediğini ifade eden yetkililer, illegal bahis oynayanlara 5 ile 20 bin lira arasında para cezası, yasadışı bahis oynatanlar ve oynanmasına imkan sağlayanlara da 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verildiğini söylüyor.