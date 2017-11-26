Türkiye'de yarın bayraklar yarıya çekilecek

ANKARA,(DHA)- 24 Kasım tarihinde Mısır\'da El Ravda Camisi\'ne yapılan terör saldırısı nedeniyle yarın Türkiye\'de bir günlük milli yas ilan edildi.

Başbakanlık\'tan yapılan açıklamada bir günlük milli yas ilan edilmesine ilişkin, \"24 Kasım\'da Mısır’da El Ravda Camisi’ne yapılan menfur terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısından dolayı bir gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bu çerçevede, 27 Kasım Pazartesi günü güneşin batışına kadar bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde bayraklar yarıya çekilecektir\" denildi.