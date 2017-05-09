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Türkiye'de yargılanan İngiliz vatandaşına IŞİD üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezası

IŞİD’in “Beatles” hücresi üyesi olduğu öne sürülen Aine Davis’e Türkiye’de 7,5 yıl hapis cezası verildi

09 Mayıs 2017 22:12

IŞİD’in üst düzey isimlerinden olmakla ve Batılı rehinelerin kafalarını kesip öldürmekle suçlanan İngiliz vatandaşı Aine Davis, yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

“Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla Silivri’de yargılanan 33 yaşındaki İngiliz vatandaşı Aine Davis, 2015 yılında, İstanbul’un Silivri ilçesinde kaldığı hücre evinde, biri Türk asıllı üç İngiliz vatandaşıyla birlikte yakalanmıştı. Davis’in, kameralar önünde Batılı rehineleri kafalarını keserek öldüren, dört kişiden oluşan, içlerinde “Cihatçı John” olarak bilinen ve “The Beatles” kod adlı İngiliz IŞİD’liler hücresinin üyesi olduğu öne sürülüyordu.

Medyascope'un BBC’den referans verdiği haberine göre, Müslümanlığa geçtikten sonra, uyuşturucu ve ateşli silah bulundurma suçlarından kaydı bulunduğu İngiltere’yi 2013 yılında terk eden Davis, Suriye’de IŞİD’e katılmıştı. Davis’in eşi Amal El-Vahabi de terörizmi finansal olarak desteklemek suçundan Kasım 2014’te İngiltere’de tutuklanmıştı.

“Beatles” hücresi

Davi,  Silivri’deki karar duruşmasında, üzerine isnat edilen suçlamaları reddetti. Rehineleri öldüren ve dört İngiliz vatandaşından oluşan “Beatles” hücresine üye olduğu şeklindeki iddiaların “basının uydurması” olduğunu söyleyen Davis, “Cihatçı John” olarak bilinen ve bir ABD bombardımanında öldürülen IŞİD’li terörist Muhammed Emvazi’nin arkadaşı olup olmadığı yönündeki soruya, Emvazi’yi Londra’daki bir camiden tanıdığını ancak arkadaşı olmadığını söyleyerek cevap verdi. Davis ayrıca, ülkesinde gördüğü baskı nedeniyle Suriye’ye gittiğini söyledi.

Bir kişi beraat etti

Duruşma sonunda Davis, “terör örgütüne üyelik” suçundan yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan, Davis’le birlikte Silivri’de yakalanan ve IŞİD üyesi olmakla suçlanan diğer üç İngiliz vatandaşından ikisinin İngiltere’ye sınırdışı edilmesine karar verilirken, Deniz Solak isimli Türk kökenli İngiliz vatandaşı beraat etti.

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