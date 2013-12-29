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Dünya

'Türkiye'de yargı sadece şeklen bağımsız'

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı yolsuzluk operasyonlarına ilişkin açıklamasında 'Türkiye’de yargı sadece şeklen bağımsız' ifadesini kullandı

29 Aralık 2013 19:56

Avrupa’dan Türkiye’deki yolsuzluk operasyonu ve sonrasında yaşananlara ilişkin bir mesaj da Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok'tan geldi. Elmar Brok, Türkiye’nin belirsiz bir sürece doğru yöneldiğini söyledi.
 
Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Alman Politikacı Brok, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü kalabilmek için her şeyi denediğini ifade etti. Elmar Brok, Türkiye’de halkın büyük bir bölümünün temiz bir devlet istediğini ve Erdoğan’a sırt çevirdiğini de ileri sürdü. Brok, “Türkiye’nin İslami bir sürece girmemesi önemli.
 
Bunun için Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile daha sıkı ticari ilişki içinde olmalı ve hukuk sisteminde reforma gitmeli. Hükumetin yargı üzerinde büyük etkisi olduğu görülüyor. Türkiye’de yargı sadece şeklen bağımsız” dedi.

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