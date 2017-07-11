T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türkiye’de yakalanan IŞİD militanlarının eşleri İspanya’ya iade edildi

IŞİD militanlarının eşlerinin yakalanması için düzenlenen operasyona Türk emniyet güçlerinin yanısıra Fas ve ABD istihbarat birimleri de katıldı

11 Temmuz 2017 23:11

İspanya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’nin IŞİD militanı 2 Fas vatandaşının eşlerini İspanya’ya iade ettiği belirtildi. İspanya İçişleri Bakanlığın verdiği bilgiye göre, iki kadın geçen Aralık ayında Avrupa'ya dönmeye çalışırken Türkiye'de yakalanmıştı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre ilgili soruşturmanın toplam olarak iki yıldan fazla yürütüldüğü kaydedilen açıklamada her iki kadının ‘milli güvenliği tehdit ettiği' gerekçesiyle İnterpol tarafından arandığı belirtildi.

IŞİD militanlarının eşlerinin yakalanması için düzenlenen operasyona Türk emniyet güçlerinin yanısıra Fas ve ABD istihbarat birimleri de katılmıştı.2014 yılının Mart ayında İspanya'dan Suriye'ye gelen A.A.L. isimli bir kadın Fas uyruklu Mohamed Hamdouch ile evlendi. Kocası düğün hediyesi olarak kendisine intihar kemerini verdiği ortaya çıktı.

2014 yılının Nisan ayında F.A.L. isimli bir kadın küçük oğluyla birlikte Fas'lı kocası Mourad Kadi'nin IŞİD saflarında savaştığı Suriye'ye geldi. 2015 yılının sonunda Kadi'nin ölüm haberi gelmesinin ardından F.A.L. tekrar Fas uyruklu IŞİD militanıyla evlendi.

 

ETİKETLER

ışidispanyasuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24