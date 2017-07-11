Türkiye’de yakalanan IŞİD militanlarının eşleri İspanya’ya iade edildi

İspanya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’nin IŞİD militanı 2 Fas vatandaşının eşlerini İspanya’ya iade ettiği belirtildi. İspanya İçişleri Bakanlığın verdiği bilgiye göre, iki kadın geçen Aralık ayında Avrupa'ya dönmeye çalışırken Türkiye'de yakalanmıştı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre ilgili soruşturmanın toplam olarak iki yıldan fazla yürütüldüğü kaydedilen açıklamada her iki kadının ‘milli güvenliği tehdit ettiği' gerekçesiyle İnterpol tarafından arandığı belirtildi.

IŞİD militanlarının eşlerinin yakalanması için düzenlenen operasyona Türk emniyet güçlerinin yanısıra Fas ve ABD istihbarat birimleri de katılmıştı.2014 yılının Mart ayında İspanya'dan Suriye'ye gelen A.A.L. isimli bir kadın Fas uyruklu Mohamed Hamdouch ile evlendi. Kocası düğün hediyesi olarak kendisine intihar kemerini verdiği ortaya çıktı.

2014 yılının Nisan ayında F.A.L. isimli bir kadın küçük oğluyla birlikte Fas'lı kocası Mourad Kadi'nin IŞİD saflarında savaştığı Suriye'ye geldi. 2015 yılının sonunda Kadi'nin ölüm haberi gelmesinin ardından F.A.L. tekrar Fas uyruklu IŞİD militanıyla evlendi.