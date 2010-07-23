-TÜRKİYE'DE ÜRETİM DÜŞÜK TEKNOLOJİLİ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ''İmalatın Görünümü Raporu''na göre, Türk imalat sanayi küçük ölçekli işletmelerden oluşuyor ve düşük teknolojiye dayalı üretim yapıyor. İmalat Sanayi İşletmelerinin yüzde 94'ü, 1 ile 19 çalışanı olan işletmelerden oluşurken, sadece yüz binde 4'ü 5 bin ve üzerinde çalışanı olan işletmelerden oluşuyor. ATO'nun Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden yararlanarak hazırladığı ''İmalatın Görünümü'' raporuna göre, imalat sanayinin yüzde 94'ü 1 ile 19 çalışanı olan işletmelerden oluşuyor. İmalat sanayinde 20 ile 49 çalışanı olan işletmelerin tüm işletmelere oranı yüzde 3,8 iken, 50 ile 99 çalışanı olan işletmelerin oranı yüzde 1. Büyük ölçekli firmaların oranı ise çok daha düşük. İmalat sanayi işletmelerinin sadece yüz binde 4'ü, 5 bin ve üzeri çalışanı bulunan işletmelerden oluşuyor. İmalat sanayi işletmelerinde ortalama çalışan sayısı ise 9. TÜİK'in ''girişim ve üretim'' istatistiklerine göre, küçük işletmelerde yaratılan üretim ve katma değer de son derece az. 300 bine yakın mikro işletmenin üretime katkıları yüzde 12 ve katma değere katkıları yüzde 10 olurken, sadece 12 ''makro işletme''nin katkısı yüzde 7 ve yüzde 8 düzeyinde bulunuyor. -''DÜŞÜK TEKNOLOJİYE DAYALI ÜRETİM YAPILIYOR''- Küçük ölçekli işletmelerden oluşan Türk imalat sanayi, üretimi ve ürün çeşitliliğini de istenilen şekilde artıramıyor. Söz konusu işletmelerde düşük teknolojiye dayalı üretim yapılıyor. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin yüzde 63'ünü gıda, giyim, ağaç ürünleri, mobilya gibi ''düşük teknoloji malları'' üreten işletmeler oluşturuyor. Bu işletmelerin yarattığı üretim değeri de imalat sanayinde yaratılan toplam üretim değerinin yüzde 40'ı civarında. Plastik, kauçuk, ana metal sanayi ürünleri gibi ''orta-alt teknoloji malları'' üreten işletmelerin oranı ise yüzde 26. Bu grup toplam üretim değerinin yüzde 32'sini sağlıyor. Buna karşılık üretim değerinin sadece yüzde 4'ü ''ileri teknoloji'' sanayi ürünlerine ait. Her 1000 işletmeden sadece 8'i yüksek teknoloji sanayi ürünü üretiyor. TÜİK'in 20 ve üzeri çalışanı olan işyerlerini kapsayan üretim veri setine göre, Türk imalat sanayinde 3 bin 484 çeşit ürün üretiliyor. -ÜRETİMDE İLK 10- İmalat sanayi 23 ana sektörden oluşuyor. Üretim liginde ilk 10 içinde yer alan sektörler üretim değerinin yüzde 80'ini sağlıyor. Bu sektörler sırasıyla şöyle: ''Gıda ve içecek'', ''ana metal sanayi'', ''tekstil ürünleri'', ''motorlu kara taşıtları'', başka yerde sınıflandırılmamış ''makine ve teçhizat'', ''giyim eşyası'', ''metalik olmayan mineral ürünler'', ''kimyasal madde ve ürünler'', ''kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar'' ile ''plastik ve kauçuk ürünleri''. Üretim ağırlıklı bu sektörlerden kimyasal madde ve ürünler, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizatlar sektörü, kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar ile ana metal sanayi yurt içi talebi karşılayamıyor ve en fazla açık veren ilk 5 sektör içinde yer alıyor. -EN FAZLA DEMİR VE ÇELİK ÇUBUK İHRAÇ EDİYORUZ- Ürün bazında ihracat ve ithalat incelendiğinde en fazla ihraç ettiğimiz ürünün, ana metal sanayi ürünlerinden ''demir'' ve ''alaşımsız çelikten çubuklar'' olduğu görülüyor. İkinci ürün ise silindir hacmi 2500 cm3'den küçük olan dizel/yarı dizel taşıtlar. Pamuktan örme tişört, fanila ve atlet gibi giyim eşyası, üretim ve ihracatta beşinci sırada yer alıyor. Üretimi olmayan veya az olan maddeler ithalat sıralamasında başı çekiyor. Ham petrol, mineral yakıtlar ve kırsal motorinden sonra en fazla ithal ettiğimiz ürün altın. Katot ve katot parçaları, alıcısı bulunan verici portatif telsiz, telefon cihazları, polipropilen (bir tür plastik), motokültör (küçük traktör) ve gösterge tabloları en çok ithal ettiğimiz ürünler arasında bulunuyor. Ekmeklik buğday ve kardesiz, penyesiz pamukda en çok ithal ettiğimiz ürünler arasında yer alıyor.