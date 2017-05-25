Türkiye'de üretilen 1000 ton makarnaya İtalya'da el kondu

İtalya'da Yargıtay, tanınmış makarna markalarından biri olan Garofalo'nun Türkiye'de ürettiği 1000 tona yakın makarnaya el konulmasını onadı.

Geçen yıl Mart ayında İtalya'nın Cenova limanında yapılan gümrük kontrollerinde Türkiye'den gelen bir kargodaki 972 bin 147 kg makarna durdurulmuştu.

Yapılan incelemelerde, Garofalo markası için Türkiye'de üretilen spagetti paketlerinde tüketiciyi aldatıcı bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

Makarnanın üzerindeki "Türkiye'de üretilmiştir" notunun çok küçük ve silinebilir şekilde yazıldığı ve tüketicinin ürünün İtalyan malı olduğuna inandırıldığı belirlendi.

Ayrıca, spagettinin sert durum buğdayından üretildiği belirtilse de yapılan analizler aslında içeriğinde ağırlıklı olarak daha düşük kaliteli yumuşak buğdayın kullanıldığını gösterdi.

'Afrika'ya ihraç edilecekti'

Merkezi Napoli yakınlarındaki Gragnano'da bulunan, 1920'de kurulmuş Garofalo markası ise 1000 tona yakın ürünlerinin gümrükte durdurulmasına itiraz etti.

Garofalo, gümrükte durdurulan makarnanın İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri için değil Afrika'ya ihraç edilmek üzere üretilen "Santa Lucia" serisine ait olduğunu ve kurallara uygun olduğunu iddia ediyordu.

Şirket, üretim için Türkiye'yi seçmelerinin de masrafları azaltma amacı taşıdığını belirtti.

İtalyan yargı sisteminin nihai karar mercii olan Yargıtay, tüketiciyi yanıltıcı olduğu gerekçesiyle spagettiye gümrükte el konulmasını haklı buldu.

İtalyan basını, kararın "Made in Italy" damgasıyla ilgili normların ihlal edildiği gerekçesiyle alındığını belirtti.

İtalyan Tarımcılar Derneği Coldiretti, Yargıtay kararını yerinde bulduklarını açıkladı.

Ansa haber ajansı ise bir yıldan uzun süren hukuki süreç boyunca bekletilen makarnaların bu sürede son kullanma tarihinin de geçmiş olabileceğini vurguladı.