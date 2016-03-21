Türkiye'de üç IŞİD üyesi aranıyor



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Dünya Ormancılık Günü vesilesiyle düzenlenen bir etkinlikte gündemdeki konulara değindi.

''Terörden korkmayacağız'' diyen Erdoğan, halkı teröre karşı seferberliğe çağırdı.

"Demokrasi, insan hakları, özgürlükler konusundaki güçlü duruşumuzu, teröre rağmen, terör örgütlerinin provokasyonlarına rağmen elbette devam ettireceğiz" diyen Erdoğan Batılı ülkeleri eleştirdi.

Erdoğan'dan AB ve Batı'ya eleştiri

Erdoğan, "Batı'nın en son olarak mülteciler ve terör örgütleri karşısındaki ilkesiz tutumu başta olmak üzere, nasıl sınıfta kaldığını da gayet iyi biliyoruz" dedi.

Erdoğan, "1963 yılından bu yana Türkiye'yi kapısında bekleten AB, bu ikiyüzlülüğünü devam ettiriyor" diye konuştu.

3 IŞİD mensubu aranıyor

Bu arada Türk polisinin bir istihbarat doğrultusunda terör örgütü IŞİD üyesi 3 kişinin, başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde eylem gerçekleştirmek üzere talimat aldıklarını belirlediği bildirildi.

Zanlıların isimleri Hacı Ali Durmaz, Yunus Durmaz ve Savaş Yıldız olarak medyaya yansıdı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Terörist 1992 doğumlu Gaziantep nüfusuna kayıtlı Mehmet Öztürk'tür. Eldeki mevcut bulgular, teröristin DAEŞ (IŞİD) terör örgütüyle bağlantılı olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.

İstiklal Caddesi, 6'ıncı bombalı saldırı oldu

Saldırıda 3'ü İsrail, 1'i İran vatandaşı 4 kişi hayatını kaybetti. Büyük kısmı yabancı turist 39 kişi yaralandı.

İstiklal Caddesi'ndeki eylem, Türkiye'de temmuz ayından beri meydana gelen 6'ncı terör saldırısı olarak kayıtlara geçti. Bunlardan 4'ü IŞİD tarafından düzenlendi. Diğer ikisi ise TAK tarafından üstlenildi. Saldırılarda 200'ü aşkın kişi can verirken yüzlerce kişi de yaralandı.

GS-FB derbisi güvenlik nedeniyle ertelendi

İstiklal'deki patlama sonrası Galatasaray-Fenerbahçe maçı ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla alakalı da aldığımız bazı ciddi istihbarat bilgileri üzerine, önce bir seyircisiz oynatmayı düşündük ama daha sonra yeni bazı istihbaratlar gelince, bu istihbaratla ön alınan bilgilerle örtüştüğünü görünce, bunu her iki kulübün başkanlarıyla da arkadaşlarımız görüşmek suretiyle, 'bunu ileri bir tarihe erteleyelim' dediler ve böylece bu maçı da ileri bir tarihe ertelemiş olduk" ifadelerini kullandı.