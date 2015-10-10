Türkiye’de üç günlük ulusal yas



Başbakan Ahmet Davutoğlu akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı istişareler sonucu Türkiye'de 3 günlük yas ilan edilmesi kararı alındığını duyurdu.

Başbakan, "Aldığımız kararla terör saldırılarında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız, şehit polislerimiz, korucularımız için üç gün yas ilan etme kararı aldık" dedi.

Davutoğlu, “Bu saldırı ülkemizin bütünlüğüne karşı yapılmış bir saldırıdır. Demokrasiye karşı yapılmış bir saldırıdır” ifadelerini kullandı. Başbakan Davutoğlu, “Bu saldırı kim tarafından yapılmışsa, kim destek vermişse ortaya çıkarılıp hukuka teslim edilecektir” dedi.

Davutoğlu, "Böyle bir saldırıyı yapma kapasitesine ait yapılar belli. PKK, DEAŞ, DHKP-C… Soruşturma kapsamlı bir şekilde yürütülüyor" şeklinde konuştu.

Saldırının iki tane canlı bomba tarafından gerçekleştirildiği konusunda güçlü emareler bulunduğunu kaydeden Davutoğlu, halka teröre karşı omuz omuza olma çağrısında bulundu.

Davutoğlu, İstanbul ve Ankara'da çok sayıda canlı bombanın yakalandığını da açıkladı.

Siyasi liderlere çağrı

Siyasi liderlere "teröre karşı ortak çağrıda bulunalım" diye seslenen Davutoğlu, Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi planladığını kaydetti.

Davutoğlu, Türkiye'ye yönelik taziye mesajı yayınlayan tüm ülkelere de teşekkür etti.

Ankara'daki saldırıda 86 kişi hayatını kaybetti, 186 kişi de yaralandı.