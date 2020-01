Türkiye'de tutuklu sayısı yüzde 191 arttı

Avrupa Konseyi'nin ceza istatistiklerine göre Türk cezaevlerindeki tutuklu sayısı 2006-2015 yılları arasında yüzde 191 oranında arttı. 47 üye ülke genelinde ise tutuklu sayısında düşüş kaydedildi.

Deutsche Welle'nin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde de tutuklu sayısının yüksek olduğuna, her 100 bin kişiden 220.4'ünün tutuklu olduğuna dikkat çekiliyor. Avrupa Konseyi verilerine göre tutuklu sayısının cezaevlerindeki kapasitenin üstünde olduğu ülkelerin sayısı 13'ten 15'e yükseldi. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Macaristan, Belçika ve Makedonya da yer aldı.

İstatistiklere göre Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin genelinde ise tutuklu sayısında azalma kaydedildi. Konsey Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, 2014-2015 yılları arasında tutuklu sayısında kaydedilen yüzde 7'lik gerilemeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, alternatif cezaların hükümlülerin topluma tekrar entegre olmasına ve cezaevlerinde aşırı yığılmanın önlenmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Batı Avrupa'da mahkumların dörtte biri yabancı uyruklu

İstatistiklere göre Almanya'da ise 2015 yılında 63 bin 628 kişi tutuklandı. Bu her 100 bin kişiden 77.4'ünün tutuklu olduğu anlamına geliyor. Avrupa ortalaması ise 100 bin kişide 134.7 tutuklu. Diğer taraftan Konsey üyesi ülkelerde yabancı tutukluların sayısı yüzde 13.7'den yüzde 10.8'e düştü. İstatistiğe göre Batı Avrupa'daki hapishanelerdeki her dört tutukludan birisi yabancı uyruklu. Konsey istatistikleri, Avrupa'da cezaevlerinde 2013 ve 2014 yılları arasında intihar sayısındaki artışa da işaret ediyor. 2014 yılı istatistik raporunda cezaevlerindeki her dört ölüm vakasından birinin intihar olduğu belirtildi. Bu rakam 2013 yılında yüzde 21.3 seviyesindeydi. Bu oran Almanya'da da artış göstererek, her 10 bin tutukluda 2013 yılında 7.4 iken 2014 yılında 9.1'e yükseldi.