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Türkiye'de tutuklu bir Alman serbest bırakıldı

9 Alman vatandaşının daha cezaevinde olduğu belirtildi

03 Kasım 2017 19:12

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Türkiye’de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarından birinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Breul bugün yaptığı açıklamada, ismini vermediği Alman vatandaşının 22 Ekim’de serbest bırakıldığını ancak Türkiye’den çıkmasına izin verilmediğini söyledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Breul, Türkiye’de ‘siyasi sebeplerden ötürü cezaevinde tutulan 9 Alman vatandaşı daha bulunduğunu’ söyledi.

Büyükada davasında tutuklanan 10 insan hakları savunucusundan Alman vatandaşı Peter Steudtner geçen hafta serbest bırakılmıştı. Türkiye’de tutuklu olan Alman vatandaşları arasında gazeteciler Deniz Yücel ve Meşale Tolu da var. 

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Rainer BreulAlmanyaTürkiyetutukluDeniz YücelMeşale Tolu

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