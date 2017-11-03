T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'de tutuklu bir Alman daha serbest

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığını, ancak hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu bildirdi.

03 Kasım 2017 19:10

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, söz konusu Alman vatandaşının yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildiğini bildirdi.

Açıklamada serbest bırakılan kişinin cinsiyeti ve kimliğine dair ayrıntı verilmedi. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, söz konusu kişinin 22 Ekim'de serbest bırakıldığını, Türk makamlarının da tahliyeyi teyit ettiğini belirtti.

Böylece siyasi nedenlerle Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısının dokuza gerilediği kaydedildi. Türkiye'de halen tutuklu bulunan Alman vatandaşları arasında "Die Welt" gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve çevirmen Meşale Tolu da bulunuyor.

Büyükada'da Temmuz ayı başında düzenlenen bir insan hakları seminerinde gözaltına alınarak tutuklanan bilişim uzmanı Peter Steudtner 25 Ekim'de serbest bırakılmış ve ertesi günü ülkesine geri dönmüştü.

Steudtner ve diğer Alman vatandaşlarının serbest bırakılması için Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder'in Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptığı bildirilmiş, Türk yetkililer ise görüşmede tahliyelerin konuşulduğunu yalanlamıştı.

epd,rtr/BK,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Dışişleri Bakanlığı TürkiyeAlmanDışişleri Bakanlığı TürkiyeBakanlığıCumaBerlinDışişleri BakanlığıEkimTürkTürkiyeWelt&quot;Deniz YücelMeşale ToluTemmuzPeter SteudtnerAlmanyaGerhard

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24