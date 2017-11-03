Türkiye'de tutuklu bir Alman daha serbest

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan bir Alman vatandaşının daha serbest bırakıldığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Cuma günü Berlin'de yaptığı açıklamada, söz konusu Alman vatandaşının yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edildiğini bildirdi.

Açıklamada serbest bırakılan kişinin cinsiyeti ve kimliğine dair ayrıntı verilmedi. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, söz konusu kişinin 22 Ekim'de serbest bırakıldığını, Türk makamlarının da tahliyeyi teyit ettiğini belirtti.

Böylece siyasi nedenlerle Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısının dokuza gerilediği kaydedildi. Türkiye'de halen tutuklu bulunan Alman vatandaşları arasında "Die Welt" gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve çevirmen Meşale Tolu da bulunuyor.

Büyükada'da Temmuz ayı başında düzenlenen bir insan hakları seminerinde gözaltına alınarak tutuklanan bilişim uzmanı Peter Steudtner 25 Ekim'de serbest bırakılmış ve ertesi günü ülkesine geri dönmüştü.

Steudtner ve diğer Alman vatandaşlarının serbest bırakılması için Almanya'nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder'in Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptığı bildirilmiş, Türk yetkililer ise görüşmede tahliyelerin konuşulduğunu yalanlamıştı.

epd,rtr/BK,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe