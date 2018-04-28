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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'de tutuklu Alman için imza kampanyası

Şırnak'ta tutuklanan Patrick Kraicker için ailesi ve arkadaşları tarafından Almanya'da imza kampanyası başlatıldı. Kraicker, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek YPG'ye katılacağı iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

28 Nisan 2018 17:05

Türkiye'de "YPG'ye katılmak istediği" suçlamasıyla tutuklanan Patrick Kraicker'in serbest bırakılması için Almanya'da arkadaşları tarafından imza kampanyası başlatıldı. Ağabey Dennis Kraicker, imzaların Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a sunulacağını belirtti.

Dennis Kraicker imza kampanyasını, Alman yetkililerin kardeşinin serbest bırakılması için girişimde bulunmasını sağlamak üzere başlattıklarını ifade etti.

Şimdiye kadar bin 200'ün üzerinde imza toplandığı belirtildi. Ailesi ve çevresi Patrick Kraicker'in Türkiye'de doğa yürüyüşü için bulunduğunu ve iddia edildiği üzere amacının Türkiye'den Suriye'ye geçerek YPG'ye katılmak olmadığını savunuyor.

Patrick Kraicker, 14 Mart'ta Şırnak'ta gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Türk basınında Kraicker'in, eski bir Alman askeri olduğu ve YPG'ye katılmak istediği öne sürülmüştü. Çıkan haberlerde Patrick Kraicker'in, hakkındaki suçlamayı kabul ettiği öne sürülmüştü.

Gießen kentinde yaşayan Kraicker'in ailesi kısa süre önce Hessenschau.de haber portalına yaptığı açıklamada, Türk basınında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Aile, Patrick'in asker olmadığını ve Alman yetkililer aracılığıyla yaptıkları telefon görüşmesinde Patrick'in hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini aktardığı belirtildi.

Konuya yönelik henüz Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

DW,dpa/GA,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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