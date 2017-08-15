Türkiye'de tutuklu aktivist için Berlin'de ayin

İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz'da gözaltına alınan ve ardından tutuklanan sekiz insan hakları savunucusundan biri olan Peter Steudtner için mensubu olduğu kilise cemaati sürekli olarak dua ediyor.

Berlin Gethsemane Kilisesi, Türkiye'de tutuklu olan Steudtner'in en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşması için her gün saat 18'de cemaatini topluyor ve ayin düzenliyor.

Kilisenin rahibi Christian Zeiske, birkaç gün önce Steudtner'in kendisi için dua ettiklerinden haberdar olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Soğuk Savaş'ın simgelerinden

Steudtner için dualar Berlin Gethsemane Kilisesi'nin siyasi aktivizminin ilk örneği değil. Soğuk Savaş döneminde Doğu Almanya sınırları içinde kalan kilise hem baskıcı Doğu Almanya'daki hem de Sovyetler Birliği'nin uydusu olan diğer Doğu Avrupa ülkelerindeki siyasi mahkumlarla dayanışma için benzer etkinlikler düzenlemişti.

Ancak kilisenin belki de en fazla akılda kalan eylemi 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasından kısa bir süre önce toplanan aktivistlerinin, bölünmüşlüğü sonlandırma çağrılarının buradan yapılmasıydı.

Bugün ise kilise başka bir hükümete sesleniyor ve Türkiye'ye insan hakları ihlallerine son verme ve Steudtner'i serbest bırakma çağrısında bulunuyor.

Almanya ve Türkiye arasında gerilim

İki ülke arasındaki ilişkiler son yıllarda İncirlik krizi, Alman vatandaşlarının tutuklanması ve Türk hükümet yetkililerinin Almanya'daki 16 Nisan referandumu etkinliklerinin iptal edilmesi gibi nedenlerden dolayı gergin bir dönemden geçiyor.

Alman milletvekillerinin, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında İncirlik Üssü'nde konuşlanan askerleri ziyaret etmesine Türkiye'nin izin vermemesi sonucu Almanya birliklerini üsden geri çekmişti.

Die Welt Türkiye muhabiri gazeteci Deniz Yücel ve Alman vatandaşı Meşale Tolu'nun ardından aktivist Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanması üzerine Berlin Ankara'ya karşı tavrını sertleştirdi.

Türk hükümeti ise Gülen yapılanması ile ilişkili olmakla suçladığı bireylerin Almanya'da serbestçe dolaşabilmesinden dolayı sık sık rahatsızlığını dile getiriyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, salı günü yaptığı açıklamda Türkiye'ye karşı alınan önlemlerin ilk sonuçlarını verdiğini söyledi.

Gabriel, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, Alman vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanmasına müsamaha gösteremeyeceklerinin altını çizdi.

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DW/ÇÖ/GA