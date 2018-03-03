Türkiye'de tutuklanan Yunan askerler: Biz casus değiliz

Türkiye tarafına girmelerinin ardından gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece 'Askeri casusluğa teşebbüs etmek' ve ‘Askeri yasak bölgeye girmek’ suçlarından tutuklanan Yunan askerler, casus olmadıklarını, kaçakçılara ait olduğunu düşündükleri izleri takip ederken yanlışlıkla sınırı geçtiklerini savundu.

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Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yapan teğmen Aggelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Teğmen Mitretodis ifadesinde, dün saat 10.30 gibi devriyeye çıktıklarını belirterek, "Yerde 20-25 santim kar vardı, kar üzerinde ayak izlerini görünce, izlerin kaçaklara ait olduğunu düşünerek takip etmeye başladık. İzleri takip ederken bir ağacın altından geçince, Türk askeri bizi karşılayıp, silahlarımızı aldı. Daha sonra karakola götürüldük. Biz casus değiliz, bilerek sınırı geçmedik. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle sınırı geçmişiz" dedi.

Askerlerin üzerlerinde bulanan cep telefonlarındaki görüntüleri de üst rütbeli komutanlarına göndermek için çektiklerini söyledikleri belirtildi. Yunan askerler, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Edirne F Tipi Cezaevi'ne kondu.