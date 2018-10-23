Türkiye'de topraklar tarım dışı bırakılıyor; hükümet Sudan'dan 780 bin 500 hektar arazi kiralıyor

Türkiye’de artan gübre, mazot ve elektrik fiyatları, yetersiz kalan desteklemeler nedeniyle çiftçi hızla tarımdan uzaklaşıyor. Tarım alanları 41.9 milyon hektardan, 37.9 milyon hektara kadar geriledi. Hükümet Türkiye'deki toprakları tarıma kazandırmak yerine, Sudan’dan 780 bin 500 hektar arazi kiraladı. Destekleme ödemelerinin de üretim sonunda verilmesi çiftçiyi zor durumda bıraktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, tarım raporu hazırladı. Raporda şu tespitlere yer verildi:

Yüzde 50 fakirleşme

-İklimdeki değişim, gübre ve mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle çiftçi maliyetlerini karşılayamıyor. Elindeki toprakları satmaya başladı. Satılan arazileri, rantçılar havada kapıyor.

-Türk çiftçisi geçen yıla göre yüzde 50 fakirleşmiş ve bunun sonucunda üretimden çekilmeye başladı.

-Gübre fiyatları geçen yıla göre yüzde 112-130 arttı. Çiftçinin kullandığı elektriğe ağustos ve eylülde yüzde 14, ekimde yüzde 18 zam geldi.