Türkiye'de terör endişesi geriledi, ekonomik kaygı arttı

Tüketici güveni endeksi ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre; 2016 yılında yüzde 43 olan terör endişesi 2017'nin ikinci çeyreğinde yüzde 24'e gerilerken, ekonomik durum ile ilgili endişe yüzde 9’dan yüzde 20’ye yükseldi.

Hürriyet’in aktardığı Nielsen araştırma şirketinin sonuçlarına göre, Türk halkının en büyük endişesi geçen senenin ikinci çeyreğinde yüzde 38’le ve 2016’nın dördüncü çeyreğinde yüzde 43’le terörizm olmuştu. Araştırma; bu durumun 2017’nin ikinci çeyreğinde de hâlâ en büyük endişe olarak kalmaya devam ettiğini, ancak yüzde 24’e gerileyerek geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine ve yine geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine göre anlamlı bir düşüş gösterdiğini belirtiyor.

Aynı dönemde ekonomik durum ile ilgili endişe yüzde 9’dan yüzde 20’ye yükselmiş görünüyor. Savaş endişesi ise yüzde 13’le terör ve ekonomiden sonra üçüncü en büyük endişe konumunda.

Güven endeksi 3 puan arttı

2017’nin ikinci çeyreğinde Türkiye tüketici güven endeksi ise yükselişle 107’ye ulaştı. 2016’nın dördüncü çeyreğinden bu yana 3 puanlık artış gösteren global tüketici güven endeksi de 2017’nin ikinci çeyreğinde 104 puana geldi.

Bölgesel iş bulma ihtimali, kişisel mali durum ve anında harcama niyeti gibi etkenlerin artmasına bağlı olarak Türkiye tüketici güven endeksi de önceki dönemlere göre arttı. Bu artış, özellikle 20 yaş altı ve 25-44 yaş gruplarında göze çarpıyor.