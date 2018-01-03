"Türkiye'de tecavüzcüler aklanıp, çocuklarla evlendirilmeye çalışılırken Polonya'da ne oldu biliyor musunuz?"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında Polonya'da Adalet Bakanlığı tarafından cinsel saldırı suçu işleyenlerin teşhir edildiğini hatırlatarak, "Türkiye’de tecavüzler aklanıp, çocuklarla evlendirilmeye çalışılırken, Polonya’da ne oldu biliyor musunuz; çocukları taciz eden isim, adres ve fotoğrafları bilgileriyle birlikte Adalet Bakanlığı’nın sitesinden teşhir edildi. Ah benim güzel ülkem sen kimlerin eline kaldın" dedi.

Ne oldu?

Polonya Adalet Bakanlığı bu yılın başından itibaren yeni bir uygulamayı yürürlüğe koydu. Ülkede cinsel saldırı suçu işleyerek ceza alan 800 kişiye ait bilgilerin yer aldığı bilgi bankasına artık isteyen herkes girip bilgi alabiliyor. Bakanlığın internet sayfasındaki bilgi bankası cinsel saldırı suçu işlediği için ceza alanların isim, doğum yeri, adres, ve işlediği suçlar gibi bilgilerin yanı sıra fotoğraflarını da içeriyor.

Bilgi bankasındaki suçluların başında 15 yaşın altındaki çocuklara cinsel taciz ya da istismarda bulunan pedofiller ile tecavüzcüler geliyor. Adalet Bakanlığı bu bilgi bankası ile ABD gibi ülkeleri örnek alarak, suçluları daha iyi kontrol etmek ve suç işlemekten caydırmak istiyor.

Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro "Çocuklarımızı koruma hakkı, suçluların kimliğinin gizli kalmasından daha önemli" açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanlığı'nın çocuk pornografisi nedeniyle ceza alanların da bulunduğu toplam 2 bin 600 suçlunun yer aldığı daha kapsamlı bilgi bankası ise sadece belirli kurum ve resmi dairelerin erişimine açık.

Adalet Bakanlığı özellikle okul müdürlerinin personel alımı öncesinde bu veri bankasını incelemesini istiyor. Cinsel taciz ya da istismar suçu işlemiş eski suçluların çocukların bulunduğu yerlerde işe alınmaları halinde işveren para ya da hapis cezasına çarptırılabiliyor.