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Ekonomi

Türkiye'de tatil daha pahalı

Yunanistan'da tatil fiyatları yüzde iki, Kuzey Afrika ülkelerinde ise yüzde beş oranında düşerken, Türkiye'de fiyatlar arttı

22 Aralık 2012 12:55

Almanlar, şimdiden yaz tatili planlarına başlarken Yunanistan ve Kuzey Afrika ise düşük fiyatlarla turistleri çekmeye çalışıyor. Türkiye'de ise fiyatlar yükseldi.

Avrupa'daki ekonomik kriz Almanların tatil planlarını etkilemedi. Alman seyahat şirkeyleri, şimdiden tatil rezervasyonlarına başladıklarını belirtti.

Alman turistlerin uğrak yeri olan Türkiye ve İspanya'daki tatil fiyatlarındaki artışlar dikkat çekti.

 

'Yunanistan’a rezervasyonlar artıyor'

 

Almanya'nın en büyük seyahat şirketlerinden TUI, rezervasyonlarda geçen seneye oranla, daha şimdiden yüzde sekiz oranında artış olduğunu belirterek "Taleplerde artış var. Yunanistan’a rezervasyonlar da artıyor" şeklinde konuştu.

Rewe Turizm Şirketleri sözcüsü Sören Hartmann, özellikle Asya ülkelerine ve İspanya'ya ilginin yoğun olduğunu belirterek "Yunanistan'a eğilimde artış bekliyorum. Kuzey Afrika'daki gelişmeler ise tedirgin ediyor" diye konuştu.


Türkiye’de uçuş fiyatları artıyor


Yunanistan'da tatil fiyatları yüzde iki, Kuzey Afrika ülkelerinde ise yüzde beş oranında düşerken, Türkiye'de fiyatlar arttı.

Türkiye'ye uçuş fiyatları yüzde iki, konaklama ücretleri ise yüzde 3 oranında yükseliş gösterdi.

Dolar değerinin yükselmesiyle, seyahat şirketleri, uzun mesafe uçak biletlerinde artış olduğunu belirtti.

(Deutsche Welle Türkçe)

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