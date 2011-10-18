'Türkiye'de taklit ürün pazarı 6 milyar dolar'

T24 - Guardian gazetesi Türkiye'yi "sahte ürün cumhuriyeti" olarak tanımlayarak, Türkiye'de taklit ürün pazarının yılda 6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını yazdı.



İngiltere'de yayınlanan Guardian gazetesi sahte ürün piyasasını ele aldığı bir yazısında Türkiye'yi "sahte ürün cumhuriyeti" olarak tanımladı.



Haberde, Türkiye'de taklit ürün pazarının yılda 6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı belirtiliyor ve hükümetin elektronikten kozmetiğe, aksesuardan ilaca her alana yayılan sahte ürünlere karşı mücadeleyi yoğunlaştırdığı vurgulanıyor.



Avukat Veli Kahveci, sahte ürünlerle mücadelede mesafe kaydedilmesine rağmen, en önemli sorunun insanların taklit ürün ticaretini bir suç olarak görmemesi olduğunu belirtiyor.



Ceza yememek için orijinal üründe küçük birkaç değişiklik yapan, Kapalı Çarşı'daki bir çantacı ise, "Ben iyi bir Müslümanım. Müşterilerime sahte ürün satıyorum. Ama yalan söylemiyorum. Kimseye bunlar orijinaldir demiyorum" diyor.



