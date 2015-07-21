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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'de Suruç saldırısı gerilimi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 31 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırı, Türkiye genelinde eylemlerle protesto ediliyor. Polis gösterilere göz yaşartıcı gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti.

21 Temmuz 2015 12:35


Medyaya yansıyan haberlere göre, Suruç saldırısını protesto amacıyla İstanbul'da Taksim Tünel Meydanı'nda bir grup toplandı. Galatasaray Lisesi'nin önüne kadar yürüyen grup burada oturma eylemi yaptı. Aralarında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis müdahalede bulundu. Grupta bulunan bazı kişilerin havai fişekle güvenlik güçlerine karşılık verdiği gözlendi. Protestocu grup daha sonra dağıldı.

Ankara'da polis barikatı

Ankara Mithatpaşa Caddesi'nde toplanan göstericiler Adalet ve Kalkınma Partisi il başkanlığı binasına doğru yürüyüşe geçtiler. CHP ve HDP milletvekilleri ile sendika başkanlarının eşlik ettiği göstericilerin il binasına yaklaşması polis barikatıyla engellendi.

Mersin'de ateş açıldı

Mersin'de yolu trafiğe kapatan protestoculara kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda iki kişi yaralandı. Bursa'daki protesto gösterisinde eylemcilerle polis arasında arbede çıktı. 4 kişi gözaltına alındı.

Uzman çavuşun aracını yaktılar

Siirt ve Batman'daki gösterilere polis göz yaşartıcı gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Mardin'in Midyat ilçesinde polis göstericileri dağıtmak havaya uyarı ateşi açtı. Şırnak'ta göstericiler bir uzman çavuşa ait olduğu belirtilen otomobili molotofkokteyli atarak yaktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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