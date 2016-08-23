“Türkiye’de, son 14 aydaki saldırılarda en az 134 çocuk hayatını kaybetti!”

Türkiye’de önlenebilir kazalar ve terör ortamlarında çocukların durumunu rakamlarla ortaya koyan Gündem Çocuk Derneği’nden Ezgi Koman, ülkede son 14 ayda yaşanan saldırılarda 134 çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Gazete Duvar’dan Hülya Karabağlı’nın haberine göre, Koman; Ankara, İstanbul, Van Elazığ, Mardin, Diyarbakır, Antep gibi şehirlerin de içinde olduğu bombalı saldırılarda 5 Haziran 2015 tarihinden bugüne kadar gerçekleşen en az 48’i bombalı saldırıda, en az 134 çocuğun yaşamını kaybettiğini söyledi. Koman, “Bir çocuğun ölümü bile yeterince kötü, yeterince zor. Onların kardeşlerini, arkadaşlarını, ailelerini de düşünmek gerekiyor. Bunların birer rakamdan ibaret olmadığını anlamamız lazım” dedi.

Türkiye’de çocuk olmanın çok zor olduğunu vurgulayan Koman’ın, Suriyeli çocuklarla ilgili verdiği bilgiler de oldukça çarpıcı! Çocukların çalıştıkları yerlerde iş cinayetine maruz kaldıklarını, evlendirilmek üzere satıldıklarını ve nefret suçlarına maruz kaldıklarını anlatan Koman, “Sadece 2015 yılında en az 102 mülteci çocuk çeşitli sebeplerle yaşam hakkı ihlaline maruz kaldı” dedi.

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