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Spor

'Türkiye'de şike yapan takımlar var'

Belçika'nın HLN gazetesinin iddiasına göre UEFA, Avrupa'da şike yapan 40 kulüp tespit etti. Listede bazı TFF 2. Lig takımlarının da olduğu iddia edildi.

12 Ekim 2009 03:00

Belçika'nın HLN gazetesinin iddiasına göre UEFA, Avrupa'da şike yapan 40 kulüp tespit etti. Listede bazı TFF 2. Lig takımlarının da olduğu iddia edildi.

Belçika'nın en yüksek tirajlı gazetelerinde HLN'nin iddiasına göre, UEFA'nın elinde Avrupa'da 40 kulübün şike yaptığına dair belgeler bulunuyor.

Gazete manşetten verdiği, ''Görülmemiş şike olayı'' başlıklı haberinde, UEFA'nın Avrupa'daki 40 kulübün şike yaptığını ve bu durumun yapılan araştırmalar sonucunda ispatlandığını iddia etti.

Haberde, UEFA'nın şike araştırma komisyonunun başında bulunan Karl Dhont'un, bu yılın Kasım ayında şike dosyasını açıklayacağına da yer verildi.

Gazetenin haberinde, UEFA'nın şike raporu hakkında tüm ülke futbol federasyonlarına bilgi verildiği, Türkiye'de ise TFF 2. Lig'den bazı kulüplerin şike olayına karıştığı iddiası da yer aldı.

Şikelerin birçoğunun UEFA veya Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarındaki maçlarda gerçekleştiğine dikkat çekilen haberde, şike olaylarının birçoğunun ise doğu bloku ülkelerinde gerçekleştirildiğine yer verildi.

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