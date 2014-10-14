Türkiye’de servetin yüzde 78’i en zengin yüzde 10’un elinde

Credit Suisse tarafından yayınlanan 2014 yılı Küresel Refah Raporu’na göre 2000 yılında refahın yüzde 67’sini elinde bulunduran en zengin yüzde 10’luk kesimin payı 2014 itibariyle yüzde 77.7’ye yükseldi.

wsj.com.tr'den Akın Aytekin'in haberine göre, Credit Suisse'in ülkelerdeki en zengin yüzde 10’luk kesimin servetinde 2000-2014 yılları arasında yaşanan değişimi gösterdiği listede Rusya yüzde 84.8 ile zirvede bulunurken, Türkiye hemen arkasında yer alarak ikinci oldu.

Türkiye’nin “en yüksek servet adaletsizliği” olan ülkeler kategorisinde yer aldığı listede yüzde 10’luk kesimin servetinin son 14 yılda “çok hızlı” yükseldiği belirtilen 8 ülke arasında Mısır yüzde 22.3 ile birinci, Hong Kong yüzde 21.9 artış ile ikinci ve Türkiye yüzde 21 artışla üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Asya Pasifik bölgesinde yüzde 39 (2.6 milyon) ile Japonya en çok milyonere sahip olurken, Türkiye, Endonezya ve Yeni Zelanda 2000 yılından bu yana bölgede milyoner sayısını yüzde 1’in üzerine çıkan 3 ülke oldu. Fakat buna rağmen Türkiye 2007 yılında yakaladığı milyoner sayısına yeniden ulaşamadı.

Rapora göre geçtiğimiz yıl Türkiye’de serveti 1 milyon doların üzerinde olan 87 bin kişi bulunurken, bu rakam 8 bin düşerek 2014 yılında 79 bine geriledi.

Ortalama refahın 2000-2014 yılları arasında gösterdiği değişikliğin de ele alındığı raporda Türkiye’de bu değişimin “inişli çıkışlı” olduğu ifade edildi.

“Türkiye’de kişi başı servet inişli çıkışlı bir seyre maruz kaldı” denilen raporda, “2007’ye kadar yüzde 150 yükselen kişi başı servet ortalaması bundan sonraki yıllarda bütün kazançlarını geri verdi” ifadeleri kullanıldı.

Burada yine ikinci sırada yer alan Türkiye’nin üzerinde birinci sırada ise Hong Kong yer aldı.

Sabit kur bazında bakıldığında ise Türkiye listede yer alan ülkeler arasında son 14 yılda yetişkin başına düşen servet artışında birinci sırada geldi.

Raporda “Sabit kur tarafından bakıldığında 2000 yılından bu yana Türkiye, Vietnam ve Endonezya’da ortalama servet artışı yüzde 300’ün üzerinde bir artış gösterdi” denilirken, “Fakat Malezya haricinde dövizdeki değer kaybı bu ülkelerdeki artışların birçoğunu eritti – Türkiye için bu erime yüzde 80’in üzerinde oldu” ifadeleri kullanıldı.

En zengin yüzde 10 toplam refahın yüzde 87’sine sahip

Sağlıklı konut sektörü ve güçlü hisse fiyatlarından kaynaklı olarak dünyadaki toplam servetin geçtiğimiz yıl yüzde 8.3 arttığı ve 263 trilyon dolara çıktığı belirtilirken, yıllık 20.1 trilyon dolarlık bu artışın 2007 yılından bu yana en yüksek olduğunun altı çizildi.

Dünyadaki servet 2008 yılından bu yana sürekli artarken yine o yıl görülen düşük seviyenin yüzde 39 üzerinde çıkarken, dünya genelinde servet ilk defa 250 trilyon doların üzerine çıktı.

Bununla beraber dünyanın en zengin yüzde 10’luk kesimi toplam servetin yüzde 87’sini elinde bulundururken, en zengin yüzde 1’lik kesim toplam refahın yüzde 48.2’sini elinde bulunduruyor.