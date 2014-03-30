Türkiye'de seçim günü



Türkiye'de 30 Mart yerel seçimlerine saatler kaldı. Seçimlerde 26 milyon 704 bin 757'si kadın, 25 milyon 991 bin 75'i erkek toplam 52 milyon 695 bin 831 seçmen oy kullanacak. 26 siyasi parti ile 55 bağımsız adayın yarışacağı yerel seçimlerde seçmenler, 30 büyükşehir ve 51 ilde 194 bin 310 sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) verdiği bilgilere göre seçimde, 1 milyon 358 bin sandık kurulu üyesi, 2 bin YSK personeli, bin 377 geçici görevlendirilen personel ve sandıkları getirme olmak üzere toplam 1 milyon 6 binden fazla kişi görev yapıyor.

Seçim yasakları

Bugün (30 Mart) saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılması, umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışındakilerin silah taşıması yasak.

Yine YSK kararına göre dün (29 Mart) yürürlüğe giren seçim yasakları bugün 18.00'e geçerli olacak. Bu süre içinde radyolar ve her türlü yayın organının seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapması yasak.

Oy verme saatleri

Yüksek Seçim Kurulu'ndan verilen bilgiye göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00, bu illerin dışında kalan illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.

30 Mart seçimlerine toplam 26 siyasi parti katılıyor. Katılacak siyasi partiler şunlar:

1. Hür Dava Partisi

2. Demokratik Sol Parti

3. Alternatif Parti

4. Doğru Yol Partisi

5. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi

6. Halkın Kurtuluş Partisi

7. Türkiye Komünist Partisi

8. Genç Parti

9. Büyük Birlik Partisi

10. Adalet ve Kalkınma Partisi

11. Muhafazakar Yükseliş Partisi

12. Yurt Partisi

13. Demokrat Parti

14. Emek Partisi

15. Özgürlük ve Dayanışma Partisi

16. Millet Partisi

17. Saadet Partisi

18. Hak ve Özgürlükler Partisi

19. Liberal Demokrat Parti

20. Barış ve Demokrasi Partisi

21. Bağımsız Türkiye Partisi

22. İşçi Partisi

23. Halkların Demokratik Partisi

24. Cumhuriyet Halk Partisi

25. Hak ve Eşitlik Partisi

26. Milliyetçi Hareket Partisi