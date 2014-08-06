Türkiye'de sansürlenen Fuat Avni BBC'nin gündeminde

Başbakan Tayyip Erdoğan ve yakın kurmayları hakkında kulis bilgiler paylaşan Twitter fenomeni Fuat Avni hesabına Türkiye’de erişim engeli koyulması BBC tarafından dünya gündemine taşındı. BBC internet sitesinde yayınlanan haberde “hesabın seçime günler kala mahkeme kararıyla” kapatıldığının altı çizildi. Erdoğan ve yakın çevresiyle ilgili yolsuzluk iddialarının duyurulduğu hesapların da yerel seçimler öncesi kapatıldığı hatırlatıldı.

BBC haberinde Türkiye’deki internet kullanıcılarının hesabı görüntülemek istediğinde “askıya alındı” mesajıyla karşılaştığı belirtildi. Haberde hesabın yurtdışından erişime açık olduğu da vurgulandı.

'Yakın geçmişin tekrarı'

BBC, haberinde Fuat Avni hesabının kapatılmasıyla ilgili şu cümlelere yer verdi:

“Bu Türkiye’nin yakın geçmişinin tekrarı anlamına geliyor. Mart ayındaki yerel seçimlerde hükümet Twitter’ı günlerce kapattı. O günlerde, benzer şekilde hükümet üyelerinin yolsuzluk iddialarıyla ilgili tweetler atan hesaplar da kapatıldı. Bu kez görünen o ki hesabın kapatılmasında mahkemeler kullanıldı. BBC’ye açıklama yapan Twitter, ‘İfade özgürlüğünü destekliyoruz. Fuat Avni hesabının kapatılmasıyla ilgili ise mahkeme kararını uyguluyoruz. Kararın kaldırılması için hukuki girişimleri başlattık.’ dedi."

'Emniyet’e operasyonla mı ilgili?'

BBC, hesabın kapatılması kararını da irdeledi.

“Fuatavni hesabının hangi hukuki ihlal nedeniyle kapatıldığının bilinmediğini ancak hesaptan geçtiğimiz günlerde polislerin gözaltına alınmasıyla ilgili detaylı bilgiler paylaşıldığı ifade edildi. Haberde şu ayrıntı ise dikkat çekti: “Pazartesi günü hesaptan daha fazla polis memurunun tutuklanabileceği yazıldı. Bu sabah 33 polis memuru daha gözaltına alındı. Polislerin gözaltına alınması yolsuzluk tapeleriyle ilişkilendiriliyor. Hesabın alternatifi çoktan oluşturuldu bile:@fuatavnifuat. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorisi Başbakan Erdoğan da Twitter üzerinden kampanya yürütüyor. Yeni açılan @fuatavnifuat hesabı ise Erdoğan’a yönelik şu tweeti attı: ‘Hesabımı bu şekilde kapatamazsın. Korkma, titre.’”

Fuat Avni'den yeni hesap: @fuatavnifuat

Türkiye'de @fuatavni hesabına erişim yasağı konulmasından kısa süre önce hesabın kapatılabileceğini işaret ederek yeni bir Twitter hesabıyla yorumlarına devam edeceğini açıklayan Fuat Avni artık tweetlerini @fuatavnifuat hesabından paylaşıyor.