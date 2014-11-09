Türkiye'de saklanan IŞİD militanı: Kürtleri, Ezidileri öldürmekle ilgili problemim yok

Yıllarca Suriye'de savaştıktan sonra sınırı geçerek Türkiye 'ye kaçan ve burada saklanan 27 yaşındaki Suriyeli IŞİD militanı Abu Almouthanna, "Hristiyanları, Kürtleri ve Ezidileri öldürmekle ilgili bir problemim yok fakat diğer cihatçı örgütlerin elemanlarına ve ailelerine saldırmak yanlış" dedi.

ABD merkezli Fox News kanalına konuşan Almounthanna kendisine “150 dolar aylık verildiğini, 5 hafta süren Markada savaşından sonra örgütten kaçmaya karar verdiğini ve sınırdan Türkiye'ye geçtiğini” söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, 2012'de Suriye ordusu tarafından yakalanarak hapis düştüğünü anlatan IŞİD militanı, 10 ay boyunca işkence gördükten sonra Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) katıldığını söylüyor. ÖSO'dan sonra El Kaide bağlantılı El Nusra ve son olarak da IŞİD için savaştığını açıklayan Almouthanna, terör örgütüne katıldığı için mutlu olduğunun altını çiziyor. Sözlerine, "Hristiyanları, Kürtleri ve Ezidileri öldürmekle ilgili bir problemim yok fakat diğer cihatçı örgütlerin elemanlarına ve ailelerine saldırmak yanlış" diyerek başlayan militan, örgütteki özellikle İngiliz ve Fransız teröristlerin "sürekli kafa kesmek istediğini" anlatıyor.

'Aylık 150 dolar veriyorlar'

IŞİD'in militanlara aylık maaş bağladığını belirten Almouthanna, "örgüte katıldığımda bana aylık 150 dolar veriyorlardı fakat örgüt içindeki çok katı kuralara uymak zorundasınız yoksa ölüm cezasına bile çarptırılabilirsiniz" diye konuşuyor.

'IŞİD sürekli olarak masum kadın ve çocukları öldürüyor'

IŞİD bünyesinde taktiksel savaşta "en etkili kesimin" Çeçenler olduğunu ifade eden Almouthanna, Libyalıların ise silahsız savaştığını ifade ediyor. Örgütün saldırı taktikleri hakkında da detaylar veren militan, "Saldırılar bir intihar saldırısı dalgasıyla başlıyor daha sonra ise çarpışma devam ediyor" diye konuştu. "Çatışmalar bittikten sonra çoğunlukla masum kadın ve çocukları öldürüyorduk" diyen militan 5 hafta süren Markada savaşından sonra örgütten kaçmaya karar verdiğini ve sınırdan Türkiye'ye geçtiğini söylüyor.

Kendisinin bu eylemlerde hiç yer almadığını iddia eden Almouthanna IŞİD tarafından arandığını ve hakkında ölüm emri olduğunu belirtiyor.