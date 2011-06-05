Türkiye'de sahte ürün piyasası 6 milyar dolara ulaştı

T24 - Bodrum’da Rus rehberlerin içtikleri sahte viskilerden zehirlenerek hayatını kaybetmesi, gözleri bir kez daha Türkiye’nin ‘sahte’ piyasasına çevirdi. Gümrük ve emniyet güçlerinin son yıllardaki operasyonel başarılarına rağmen pazardaki tatlı kâr, hemen her şeyin sahtesinin çıkmasına neden oluyor. Ancak bu sahte pazarın asıl tehlikesi, acımasız kâr hırsının artık insan sağlığını iyiden iyiye tehdit eder pozisyona gelmesi.







Avrupa Komisyonu Taklit Mallar Komitesi, OECD ve Dünya Gümrük Teşkilatı’nın araştırmalarına göre, dünyada hızla büyüyen sahte ve taklit ürün pazarı 1 trilyon dolara ulaşmış durumda. Sahte ve taklit ürünler küresel ticaretin yüzde 7 ila yüzde 10’unu oluşturuyor. 1990’lardan bu yana yüzde 400 artış gösteren bu yasadışı ticaretin 2020’de 2 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.



Türkiye dünyada üçüncü

Bu devasa pazarın içinde Çin’in payı tartışılmaz. Piyasanın yüzde 57’lik bölümünü Çin tek başına elinde tutuyor. İkincilik ise menşei bilinmeyen ülkelerde. Asıl çarpıcı olan ise Türkiye’nin yüzde 5 pazar payı ile bu illegal piyasanın üçüncü büyük ülkesi olması. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın (KOM) hazırladığı raporlara göre, Türkiye’de sahte ürün pazarı 6 milyar dolara yaklaşıyor. Taklit ve kaçakçılık da buna eklendiğinde pazar 15 milyar dolara kadar çıkıyor.

Türkiye açısından bir başka çarpıcı durum da, tüketicinin de göz göre göre bu sahte ürünlere rağbet etmesi. Marka Koruma Grubu’nun son yaptığı araştırmaya bakılırsa tüketicilerin yüzde 58’i sahte, taklit veya kaçak malı tercih ediyor. Bunların yüzde 31’i sahte malları işportadan, yüzde 22’si semt pazarlarından, yüzde 16’sı ise sosyete pazarları olarak anılan lüks semtlerdeki açık pazarlardan alışveriş yapıyor.



Türkiye’deki en tehlikeli 10 sahte ürün

1-SİGARA

Kuzey Irak başta olmak üzere komşu ülkelerden sokulan kaçak sigaralar oldukça tehlikeli. Çin’de üretilen sahte Tekel 2000 sigarasının içinden tahta tozu, küf, böcek ve böcek larvaları ile çok tehlikeli katkı maddeleri çıktı.

2-İÇKİ

En yaygın sahtecilikten birisi alkollü içkide yaşanıyor. Birçok tehlikeli maddenin yanı sıra özellikle karışımda kullanılan metil alkol zehirliyor ve körlüğe neden olabiliyor.

3-KOZMETİK

Saç dökülmesini engellediği iddia edilenler ciddi cilt hastalıklarına neden oluyor. Sahte parfümler ise akciğer ve böbreklerde ciddi rahatsızlıklara neden olabiliyor.

4-İLAÇ

Kilo verdirdiği iddia edilen lahana çorbası kapsülü ve biber hapı gibi ürünlerin sahtesi yoğun. Sahte Viagra, borik asit, kurşun tabanlı boya ve çimento içeriyor.

5-ZEYTİN

Küflü kaşardan eritme peynir üretiliyor. Kaşar peynirine soya yağı ve margarin katılıyor. Ufalanmış peynir jel ile birleştirilip yeniden kalıp peynir yapılıyor.

6-PEYNİR

Soya baharatla karıştırılıp sucuk imalatında kullanılıyor. Raf ömrünü uzatmak için gereğinden fazla nitrat katılıyor. Et yerine nişasta, tavuk derisi, zar, baharat ve tuz konuluyor.

7-SUCUK SOSİS

Soya baharatla karıştırılıp sucuk imalatında kullanılıyor. Raf ömrünü uzatmak için gereğinden fazla nitrat katılıyor. Et yerine nişasta, tavuk derisi, zar, baharat ve tuz konuluyor.

8-TEKSTİL OYUNCAK

En yaygın sahtecilik oyuncakta. Kalitesiz ürünler bir yana, özellikle oyuncakta kullanılan boya, plastik vb. nedeniyle kanserojen etkiler görüldüğü kanıtlandı.

9-ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağına kanola, fındık ve soya yağı karıştırılıyor. Atık yağ olarak anılan kullanılmış kızartmalık yağ tekrar karıştırılabiliyor. Tereyağına patates karıştırılıyor.

10-BAL

Nişasta, şekerkamışı, akçaağaç, darı ve mahua bitkilerinin çiçekleri, şeker pekmezi, hidrol, parafin katılıyor, düşük nem içeren ballara su ekleniyor.



Alışverişte 10 altın kural

Gıda alırken

Ambalajı iyice inceleyin

Raflardaki sıcaklığı kontrol edin

Son kullanma tarihini kontrol edin

Taze ürünleri seçin

Süt ürünlerinin tarihini kontrol edin. Açıkta satılanı almayın.

Oda sıcaklığında bekletilen yumurtaları almayın.

Kırmızı etin canlı ve parlak kırmızı, tavuğun ise parlak ve gri beyaz renkte olmasına dikkat edin.

Dondurucunun dolum çizgisinin altında kalanları almaya özen gösterin.

Konserve gıdaların seçimi: Kutuda tümsek oluşumu tehlikelidir.

Petekli değil süzme balı tercih edin. Aldığınız markayı sorgulayın, güvenilir olmasına dikkat edin.



Kozmetik alırken

Bir dermatolog veya güzellik uzmanına danışın.

Ürünün etiketini iyice inceleyin.

Nelerden sakınmanız gerektiğini araştırın.

Toksik olmayan içeriğe sahip ürünlerin markalarını alın.

Satış döngüsünün fazla olduğu yerlerden alın.

Bakteriyel bulaşımın az olabileceği ambalajlarda olanları tercih edin.

Bakım ürünlerinin FDA veya AB standartlarına uygun olmasına özen gösterin.

Alerjik reaksiyon gelişme riskine karşı, ürünü sürmeden önce bir deri testi yapın.

Sentetik ürünlerin kullanımını azaltın, doğal ürünler kullanmaya çalışın.

İçlerinde birkaç etki yapabilen ürünleri tercih edin.



Hangi gıdadan ne çıktı?

Beyaz eti klora batırıp taze görüntüsü veriliyor.

Ufalanmış peyniri jel ile birleştirilip yeniden kalıp peynir yapılıyor.

Dana kıymaya tavuk sakatatı katılıyor.

Yağ ve kemik külünden lahmacun yapılıyor

Sütün yağını alıp yerine margarin koyuluyor

Küflü kaşardan eritme peynir yapılıyor.

Tavuk dönerin içine tavuk derisi, bağırsak ve sakatat karıştırılıyor.

Kalitesiz bulgura boya katıp ayıp örtülüyor.

Hazır limon suyu içerisine su ve limontuzu katılıyor.

Kelle ve paçalar tıraş bıçağı ile temizlenerek tüketime sunuluyor

Tavuk kemikleri öğütülüp renklendirici katkı maddeleri ile salama katılıyor

Salam ve sosis içerisinde hayvansal atıklar katılıyor

Soya baharatla karıştırılıp sucuk imalatında kullanılıyor.

Dökme baharatlar arasına kurutulmuş ot-sap karıştırılıyor.

Helvanın içine beyaz susam yerine Sudan’dan ithal edilen ucuz siyah susam konuluyor.

Köfte ve dönere soya kıyması katılıyor.

Kakaolu fındık kremasında kakao yerine keçiboynuzu tozu, kakao yağı yerine margarin kullanılıyor.

Baklava ve kadayıfın içine fıstık yerine bezelye konuyor.

Tereyağına margarin ve patates karıştırıyorlar.

Şekerpancarı pekmezini üzüm pekmezi diye satıyorlar.

Reçelin içine az miktarda meyve, bol miktarda şeker şurubu konuluyor.

Şamfıstığına kurutulmuş bezelye karıştırılıyor.



