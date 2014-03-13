Türkiye’de 'sağduyu' arayışı



Başbakan Tayyip Erdoğan, Berkin Elvan’ın cenazesinin ardından sokakların karışmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, sokaklarda yaşananların demokratlıkla ilgisi olmadığını savundu. 30 Mart’ta yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Erdoğan, seçim öncesi sokakların terörize edilmek istendiğini dile getirdi. Sokakların karışmasında Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in doğrudan sorumlu olduğunu öne süren Erdoğan,“Sandığı gölgelemek istiyorlar. Hani siz demokrattınız, özgürlükçüydünüz. Pensilvanyalı zat sokakları karıştırıyor. Biz, çocukların eline sapan, bilye vermiyoruz. Bilgisayar veriyoruz” dedi.

Sokaklarda polisle göstericiler arasında yaşanan çatışmalar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da endişelendirdi. Berkin Elvan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, Türkiye’de kimsenin öldürülmesini istemediklerini söyledi ve hakların demokratik yollarla aranmasından yana olduklarına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, vatandaşlara “Sakın ola provakasyonlara gelmeyin” uyarısı yaptı.

Sokakların karıştıkça Türkiye’de başta yolsuzluklar olmak üzere diğer tüm sorunların gölgelenebileceğini belirten MHP lideri Devlet Bahçeli de, vatandaşlara ‘sağduyu’ çağrısı yaptı. Sokaklarla ilgili endişesini “Türkiye bir felakete sürükleniyor” sözleriyle dile getiren Bahçeli, “Çıkış yolumuz demokrasi olmalıdır. Herkes şiddetten, çatışmadan, kavgadan uzak dursun” dedi.

Gerginlik bitmiyor

Berkin Elvan’ın cenaze töreninin ardından karışan İstanbul Okmeydanı’nda gerginlik, silahlı saldırı sonucu 22 yaşındaki Burak Can Kahramanoğlu’nun hayatını yitirmesine karşın bitmedi. AK Parti’nin seçim bürolarına saldırılar düzenlendiğine de vurgu yapan Başbakan Erdoğan, bu saldırıları DHKP-C’nin üstlendiğini açıkladı. Erdoğan, “Burak Can’ın hayatını kaybetmesine ne gerek vardı” diye sorarken, Burak Can Kahramanoğlu’nun vurulduğu yerde yine eylem düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne giden bir grup, eylem yaptı. Ellerinde ölen gencin fotoğrafı ve Türk bayrağı bulunan grup, slogan atarak olayı protesto etti. Grup daha sonra yine slogan eşliğinde Okmeydanı Şark Kahvesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Polis ekipleri, grubun önünü kesti. Eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis, Türkiye genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Berkin Elvan’ın cenaze töreninin ardından çıkan sokak çatışmalarında Tunceli’den bir polis memurunun da hayatını kaybettiğini belirten İçişleri Bakanı Efkan Ala, “Vandallığa izin vermeyeceğiz. Ölümler hepimizi üzüyor” açıklaması yaptı.

Polisler ifade verdi

Öte yandan Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ancak ölümün aydınlatılmasına dönük hiçbir veriye ulaşılamadı. 5 çevik kuvvet polisi soruşturma kapsamında ifade verdi. Polislerden biri ifadesinde, Elvan’ın yaralandığı bölgede görev yapmadığını, aslında öğretmen olduğunu ve gaz tüfeği kullanmadığını öne sürdü. Bir diğer polis de, olay günü hiçbir eyleme müdahalede bulunmadığını belirtirken, diğer polis arkadaşları da benzer ifadelerde bulundu.