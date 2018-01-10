Türkiye'de sadece 42 aile var; yurtlarda yetiştikten sonra 'koruyucu' oldular

Türkiye’de 42 aile kendileri yurtta yetiştikten sonra kendileri gibi çocuklara koruyucu aile oldular. Devlet korumasında 14 binden fazla çocuk ve 5 bine yakın koruyucu aile var. Türkiye’de çeşitli nedenlerle ailelerinden ayrılıp devlet korumasında olan yaklaşık 6 bin çocuk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürüttüğü koruyucu aile hizmetinden faydalanıyorlar.

Hürriyet'in haberine göre, İbrahim Yalgın Çorum’daki Kale Yetiştirme Yurdu’nda büyüdü. Okudu, evlendi, iki çocuğu oldu. 20 yıl sonra Çorum’a döndü. Aynı yurttan 6 yaşındaki Kiraz’ı üçüncü çocukları olarak ailesine kazandırdı.

Emine Arslan 10 yılını devletin yerleştirme yurdunda geçirdi. Adliyede mübaşir oldu. Mahkemede bir tek evlatlık davalarında yüzleri gülen insanlar görüyordu. Eşiyle birlikte minik Ayaz’a koruyucu aile oldular.

Şeref Köşük 8 yıl yurtta kaldıktan sonra astsubay okulunu kazandı. Evlendi, üç çocuğu oldu. Emekliliği yaklaşırken Köşük hep aklında olan evlat edinme fikrini eşine açtı. Önce Dilara, sonra Emir aileye katıldı.