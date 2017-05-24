Türkiye'de sadece 1500 deve kaldı

Anadolu'da M.Ö. 300'lü yıllardan itibaren izlerinin takip edilebildiği, Anadolu kültürünün parçası olan 20'nci yüzyıla kadar taşımacılık işlevini de yerine getiren deve, günümüzde sadece güreşlerde ve turistik amaçlı kullanılıyor. Tüm Anadolu'daki deve sayısı ise 1500.

DHA'da yer alan habere göre, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, güç doğa şartlarına, açlık ve susuzluğa son derece dayanıklı bir hayvan olan, 'Peygamber bineği' olarak nitelendirilen deve ve devecilik kültürüyle ilgili çalışma başlattı. Müdürlük, çalışma sonunda artık yok olmaya yüz tutmuş bu geleneği gelecek nesillere aktarmak için bir kitap haline getiriyor.



Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden halk kültürü araştırmacısı Mahmut Davulcu, anayurdu Kuzey Amerika olan devenin M.Ö. 3 binli yıllarda ehlileştirildiğinin düşünüldüğünü, Anadolu'da ise, M.Ö. 300'lü yıllardan itibaren izlerinin takip edilebildiğini belirtti. Devenin Türk kültürünün çok önemli parçası olduğunu vurgulayan Davulcu, "Orta Asya'dan itibaren deve, Türklerle beraber varolmuş, askeri ve ticari amaçla kullanılmış, etinden sütünden yararlanılmış" diye konuştu.



Orta Asya'da kullanılan develerin çift hörgüçlü, Arap develerinin ise tek hörgüçlü olduğunu belirten Davulcu, “Deve artık günlük hayatımızdan çekilmiş bir hayvan olduğu için varlığı sayısal olarak düştü. TÜİK verilerine göre şu anda Anadolu'da 1500 civarında deve var" dedi.



Antalya'da sayıları 169



TÜİK verilerine göre Antalya'da 169 deve bulunduğunu, 146'sının yetişkin, 23'ünün genç yavru olduğunu söyleyen Davulcu, bunların iki amaçla varlığını sürdürdüğünü belirtti. Bu amaçlardan birinin deve güreşleri, diğerinin ise turistik turlar olduğunu anlatan Davulcu, "Güreş develeri Antalya'nın batı ilçeleri Demre ve Kumluca'da daha çok bulunmakta. Turistik amaçlı kullanılan develer ise Antalya'nın orta ve doğu bölgesinde karşımıza çıkıyor" dedi.



