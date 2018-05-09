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Spor

Türkiye'de resmi olarak ilk kez 'online VAR' uygulanacak; işte ayrıntılar

Test uygulamaları gerçekleştirilen VAR, hayata geçiyor

09 Mayıs 2018 18:02

FIFA'nın Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda kullanacağı Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi, online olarak Türkiye'de resmi bir maçta ilk defa Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında uygulanacak.

Bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen VAR'ın hayata geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Play-Off maçları öncesinde statü değişikliği yaptı.

Bu karar sonrasında Spor Toto 1. Lig'de 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde oynanacak Play-Off yarı finalleri ile 19 Mayıs'ta yapılacak Play-Off finalinde Video Yardımcı Hakem Sistemi online olarak hayata geçecek.

Tüm kararlarda yüzde 100 doğruluk elde etmeyi değil, futbolun akışı bozmadan adaleti sağlamayı hedefleyen VAR sistemi TFF, FIFA ve IFAB arasında yapılan protokoller uyarınca gerçekleşecek.

VAR uygulamasının Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında kullanılması için katılımcı 4 kulüp de mutabakat sağladı.

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