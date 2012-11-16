Türkiye’de psikolojik tacizin oranı yüzde 40’a yakın

Hülya Karabağlı

ANKARA

Mobbing ile Mücadele Derneği’ne, merkez ve temsilciliklerine, yüz yüze görüşme, mail, telefon ve posta yoluyla bugüne kadar yaklaşık 4 bin civarında sağlık çalışanı başvurdu. Başvuruların yüzde 70’ini (2bin 800 kişi) hemşire, ebe, laborant, acil tıp teknisyen, şirket çalışanı gibi guruplar oluşturdu. Yüzde 30’luk kesim (1.200 kişi), idari memurlar,şirket çalışanları, hekimler ve öğretim üyeleri. Derneğin, gözlem ve araştırmalarına göre, Türkiye’de psikolojik tacizin genel oranı yüzde 38-40 arasında.

TBMM Sağlık Alanında Çalışanlara Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Mobbing ile Mücadele Derneğini dinledi. Türkiye’nin mobbingde kötü olan karnesinin bir özetini yapan dernek, kendi araştırmaları ile bu alanda yapılan araştırmaların da bulunduğu kapsamlı bir raporu komisyonu sundu. Rapor şöyle.

'Kadın sağlıkçılar psikolojik tacizde ilk sırada'

-Sağlık çalışanları arasında en kalabalık grubu hemşireler ve ebeler oluşturmaktadır. Hemşirelik ve Ebelik mesleğinin, hemen hemen yüzde 90’nı kadınların oluşturduğu bir gerçektir. Bu nedenle de kadın sağlık çalışanları, psikolojik tacize uğrama yüzdesi olarak ilk sırada yer almaktadır. Özellikle, sağlık çalışanları içinde Hemşireler, Ebeler, Laborantlar, Röntgen teknisyenleri, Anestezi teknisyenleri sağlık memurları vb ara unvanlara sahip olanlar, bir taraftan hasta ve hasta yakının diğer taraftan ise doktorların ve yöneticilerin arasında kalmaktadır.

‘Sandviç mobbinge maruz kalıyorlar’

Doktorlar ve yöneticilerin, diğer yandan ise hasta ve hasta yakınlarının mobbingine maruz kalarak sandviç mobbing dediğimiz mobbing çeşidini yaşamaktadırlar. Diğer çalışanlar da mobbing maruz kalmış olsalar bile da hemşire, ebe laborant, röntgen, teknisyenleri kadar yüksek oranda maruz kalmamaktadırlar.

'Hemşirelerin yüzde 86’sına yıldırma politikası'

İstanbul’da (2007 yılında) 505 hemşire ile yapılan araştırmada özel ve kamu hastanesi arasında yıldırma açısından fark olup olmadığını incelenmiş ve anlamlı bir fark saptanmıştır. Araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 86’sının yıldırmaya maruz kaldıkları ve yüzde 55,2 oranında arkalarından kötü konuşulmasının en sık, yüzde 7,3 oranında fiziksel şiddete uğranılmasının en az karşılaşılan yıldırma davranışı olduğu belirtilmiştir. Yıldırma karşısında gösterdikleri davranışsal tepkilerde yüzde 72,9 korku ve stres yaşama birinci sırada yer almaktadır

Mobbing ne demek: Bir işyerinde hedef seçilen bir çalışana, asıl maksat gizlenerek, bir kişi ya da bir grup tarafından insan onuru ile bağdaşmayan eylem ve işlemlerle sürekli ve/veya sistematik olarak belirli bir süre hukuk ve etik dışı yollarla yapılan ve mağdurun psikolojik, ekonomik veya sosyal statüsünde olumsuzluklar meydana getiren uygulamaların bütünüdür”

Kimler mobbing uyguluyor

Mobbing, bir işyerinde genelde üstler tarafından olmak üzere, meslektaşlar ve astlar tarafından hedef seçilen bir çalışana ender olarak da birkaç çalışana karşı belirli bir süre tekrarlanan eylemleri aşağıdaki şekilde sıralanıyor.