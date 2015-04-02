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Spor

Türkiye'de profesyonel hakemlik başladı

Üç aylık pilot uygulama sonrası sözleşmeli hakemliğe gelecek sezondan itibaren diğer hakemlerin de katılması planlanıyor

02 Nisan 2015 20:29

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uzun yıllardır gündeme getirilen profesyonel hakemlik konusunda dev bir adım attı. Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Barış Şimşek, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus, Mart ayında imzalanan sözleşmelerle Türkiye'nin ilk sözleşmeli hakemleri oldu. Üç aylık pilot uygulama sonrası sözleşmeli hakemliğe gelecek sezondan itibaren diğer hakemlerin de katılması planlanıyor.

TFF 'den yapılan açıklamaya göre, federasyon bünyesinde çalışmalara başlayan hakemler haftanın üç günü TFF'nin Riva'da yer alan idari merkezine gelerek çalışmalarını Merkez Hakem Kurulu (MHK) gözetiminde sürdürecek. Sözleşmeli hakemler ayrıca kurs, konferans ve seminerlerde eğitim verecek. Hakemler, mesaileri sırasında hakem eğitimlerinde kullanılacak görüntüleri belirleyerek özel içerikler hazırlanmasına katkıda bulunacak.

AA’nın haberine göre,Sözleşmeli hakemlik 2012 yılından bu yana yapılan çalışmalar ve hazırlıklar sonucu hayata geçirilirken, TFF bu süreçte hakemlerle ilgili birçok yenilik ve düzenlemelere imza attı. Hakemlerin ücretleri 2012 yılından bu yana yüzde 91 oranında artarken, altı hakemli sistem, kaybolan sprey kullanımı gibi yeniliklerin yanı sıra sözlü veya fiili saldırıları önlemek için sezon başında hakemlere geniş yetkiler verildi.   

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