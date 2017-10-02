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Türkiye'de polisten ilk proje: Trafik Eğitim Koridoru

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- EMNİYET Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından 'Herşey Bir Umutla Başlar Projesi' kapsamında Türkiye'de ilk kez bir okulda öğrencileri bilinçlendirme amacıyla bina içine Trafik Eğitim Koridoru kuruldu

02 Ekim 2017 16:52

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- EMNİYET Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından \'Herşey Bir Umutla Başlar Projesi\' kapsamında Türkiye\'de ilk kez bir okulda öğrencileri bilinçlendirme amacıyla bina içine Trafik Eğitim Koridoru kuruldu.
Emniyet Genel Müdürlüğü\'nce uygulamaya konulan Çocuk ve Gençler Koruma Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından \'Herşey Bir Umutla Başlar Projesi\' kapsamında \'Bir Kural Bir Hayattır\' konulu \'\'Trafik Eğitim Koridoru\', \'Kocasinan Mevlana Mahallesi 60\'ıncı Yıl Mehmet Sepici Cumhuriyet İlkokulu\'nda törenle açıldı. Törene Vali Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Törende konuşan Vali Süleyman Kamçı, şöyle dedi:
\"Bugün okulumuzda güvenlik koridorunun açılışı için bir araya geldik. Bildiğiniz gibi trafik kazalarında hatanın yüzde 100\'e yakını sürücüler ve yayalardan kaynaklandığını biliyoruz. Bu açıdan şoförler başta olmak üzere insanlarımızın eğitilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu eğitime ilkokuldan başlayarak çocuklarımızı eğitmek ve yavrularımızı trafik konusunda bilgilendirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu koridorun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.\"
Yapılan konuşmaların ardından Vali Kamçı ve beraberindeki protokol mensupları, trafik işaretleri, yaya geçitleri ve trafikle ilgili uyarıcı görsellerin yer aldığı \'Trafik Eğitim Koridoru\'nu gezdi.

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