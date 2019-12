'Türkiye'de polis şiddeti tırmanıyor'

Dünyanın önde gelen insan hakları kuruluşlarından Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü) Türkiye'de polis şiddetinin arttığını söyledi



Polis kılığındaki saldırganların Avcılar'daki bir restorandan yaka paça sürükleyerek kaçırdıkları kadına tecavüz etmesinin ardından başlayan 'polise kimlik sorma tartışması' Türkiye gündemine otururken, New York merkezli kuruluşun son raporuna göre Türkiye'de bir yandan polis şiddeti artarken, diğer yandan ise suçlular gereğince cezalandırılmıyorlar.



İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'de polisin uyguladığı şiddetin artmasıyla, hükümetin kuralları ihlal edenlerden hesap sormaması arasında bağlantı olduğunu söylüyor.



80 sayfalık rapor



80 sayfalık rapor şu başlığı taşıyor: "Adalete Karşı Safları Sıklaştırmak - Polis Şiddetiyle Mücadele Önündeki Engeller"



Raporda, polisin kötü muamelede bulunmasıyla ilgili olarak 2007 yılı başından bugüne dek yaşanan 28 ayrı vaka belgeleniyor ve bu ihlallerin soruşturulma süreci aktarılıyor.



Türk polisinin - bazıları ölümle sonuçlanan - ateşli silah kullanması, göstericilere kötü muamele ve aşırı güç kullanarak müdahalesi, ve kimlik kontrolleri sırasında ve sonrasında yaşanan kötü muamele vakaları yer alıyor.



İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, polis hakkında suç duyurusunda bulunanların kendilerini, polise "görevi yaptırmamak için direnme" suçuyla yargılanırken bulmaları oldukça sık karşılaşılan bir durum.



'Türk polisi her an silah çekebilir' iması



Örgüt Başkanı Kenneth Roth, "Türkiye, polisin her an silahını çekebileceği ve şiddet kullanabileceği düşüncesiyle mücadele etmelidir" diyor.



İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün dikkat çektiği bir nokta, Türkiye'de polis şiddetinin 2007 yılı Haziran ayında Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu artmış olduğu görüşü.



Ölümcül güç kullanmada takdir yetkisi



Bu durumu eleştiren çevreler yasadaki değişiklikle polise, ölümcül güç kullanma konusunda geniş takdir yetkisi verildiğini, ayrıca keyfi durdurma ve arama uygulamasının da teşvik edildiğini söylüyor.



İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunda, Türkiye hükümetine yönelik detaylı tavsiyeler yer alıyor.



Bu tavsiyelerden biri, polisin görevini kötüye kullanması halinde, suçluları yargıya sevkedebilecek yetkinlikte soruşturma yetkisine sahip etkin bir bağımsız polis şikayet biriminin kurulmasını içeriyor.



İnsan Hakları İzleme Örgütü ayrıca, ölümcül güç kullanımının, son çare olarak ve yalnızca gerektiğinde hayat kurtarmak için kullanılabileceğinin yasalarda net olarak ifade edilmesi talebinde bulunuyor. (BBC)