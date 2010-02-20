T24 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un dinlenmesiyle ilgili olarak, ''Hadi Türkiye'de olsa benim sırtıma yıkabilirsiniz ama olay Türkiye dışında. Dinleme insanlığın bir sorunu. Etik olmayan, evrensel hukuka uymayan, haberleşme özgürlüğüne aykırı, iğrenç bir şey. Bunu yapmak, insanlıkla bağdaşan bir şey değil. Türkiye'de bu korku yayılmaya çalışılıyor ama vatandaş geçen sene yüzde 24 daha fazla konuşmuş, yüzde 50 daha fazla mesaj göndermiş. Millet inadına konuşuyor. 3-5 tane hak, hukuk tanımayan kendini bilmez için vatandaşın korku yaşamaması lazım'' dedi.



Bakan Yıldırım Sapanca'da düzenlediği basın toplantısında, iletişim sektöründeki vergilerin yüksekliğini herkesin bildiğini söyledi.



Krizin en yoğun olduğu dönemlerde bile internetteki özel iletişim vergisini yüzde 5'e indirdiklerini dile getiren Yıldırım, veri iletiminin ses iletiminden daha hızlı geliştiğine dikkati çekti.



Ara bağlantı ücretlerinde yapılan indirimde vatandaşın kazanımının ne olduğuna baktıklarını anlatan Yıldırım, ''BTK, bu konuyla ilgili işletmeci şirketlerle konuşuyor, fikirlerini alıyor. Ayrıca uluslararası uygulamalara ve ülke şartlarına da bakıyor. Para işin içine girince uzlaşma her zaman kolay olmuyor. Orada da düzenleyici kurumun işlevi öne çıkıyor. Maliyet esasına göre bu işler yapılıyor'' dedi.



Sabit telefon hizmetlerinde abone sayısında düşüş yaşandığını vurgulayan Yıldırım, ara bağlantı ücretlerinin, mevcudun üzerine çıkartılması gerektiğini belirtti. Yıldırım, ''Vatandaşa yansıyacak diye onu da biz kabul etmedik. Bana 'sabitte maliyet arttığı için ara bağlantıda indirim olmuyor, artması icap eder' dediler. 'O zaman olduğu gibi kalsın' dedim'' diye konuştu.



'Türkiye'de olsa benim sırtıma yıkabilirsiniz ama...'



Bir gazetecinin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un ses kaydını hatırlatması üzerine, şunları söyledi:



''Hadi Türkiye'de olsa benim sırtıma yıkabilirsiniz ama olay Türkiye dışında. Dinleme insanlığın bir sorunu. Etik olmayan, evrensel hukuka uymayan, haberleşme özgürlüğüne aykırı, iğrenç bir şey. Bunu yapmak, insanlıkla bağdaşan bir şey değil. Türkiye'de bu korku yayılmaya çalışılıyor ama vatandaş geçen sene yüzde 24 daha fazla konuşmuş, yüzde 50 daha fazla mesaj göndermiş. Millet inadına konuşuyor. 3-5 tane hak, hukuk tanımayan kendini bilmez için vatandaşın korku yaşamaması lazım.''

