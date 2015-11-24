Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 74’ünün bankaya borcu var!

Eğitim-İş ve Eğitim-Sen’in Öğretmenler Günü nedeniyle Türkiye genelinde yaptığı araştırmanın sonuçları iç açıcı değil. Türkiye’de öğretmenlerin yüzde 74’ünün bankaya borcu bulunuyor. Yüzde 68’inin borcu 10 bin TL’nin üzerinde. Bu yüzden yüzde 3’ünün maaşı icralık. Bu koşullarda öğretmenlerin yüzde 90.6’sı geleceğe güvenle bakamadıklarını söylüyor.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun habaerine göre, Eğitim-İş’in 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 24 ilde 833 öğretmenle görüşerek yaptığı, ‘Öğretmenlerin borç durumlarına ilişkin görüşleri’ adlı araştırma sonuçları öğretmenlerin ekonomik açıdan yaşadığı sıkıntıları ortaya koydu. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 71’i kredi kartına, yüzde 74’ü bankaya, yüzde 43’ü esnafa, yüzde 36’sı ise şahıslara borcu olduğunu belirtirken, yüzde 46’sı annesinden ve babasından maddi destek aldığını kaydetti. Borçla geçinmek zorunda kalan öğretmenlerin yüzde 29’u ek iş yaparken, sinemaya, tiyatroya, tatile gidemiyor. Yüzde 7’si maaşına en az bir kez icra geldiğini kaydediyor. Araştırma sonuçları öğretmenlerin yüzde 73’ünün gelecekten ümitli olmadığını ortaya koyarken, yüzde 80’i özgürce fikirlerini açıklayamadığını, yüzde 70’i de siyasi baskı hissettiğini söylüyor.

Dikkat çeken sonuçlar

* Öğretmenlerin yüzde 77’si tatilini evinde ya da köyünde geçiriyor.

* Yüzde 74’ü herhangi bir bankaya borçlu. Borcu olanların yüzde 68’inin borcu 10 bin TL’den fazla.

* Öğretmenlerin yüzde 71’inin kredi kartı borcu varken, yüzde 69’unun borcu 5 bin TL’ye ulaşıyor.

* Öğretmenlerin yüzde 40’ı ev, yüzde 27’si taşıt kredisi öderken, yüzde 21’i de çocuklarının eğitimi için kredi çekiyor.

* Eğitimcilerin yüzde 3’ü maaşında icra olduğunu, yüzde 7’si de maaşına en az bir kez icra geldiğini belirtiyor.

* Öğretmenlerin yüzde 49’u maaşının düşük olması nedeniyle son bir yıldır tiyatroya, yüzde 42’si sinemaya, yüzde 72’si ise haftada bir kez ailesi ile birlikte yemeğe gidemiyor.

* Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 66’sı gazete, dergi ve kitap alamadığını belirtirken, yüzde 73’ü gelecekten ümitli olmadığını vurguluyor.

* Öğretmenlerin yüzde 80’i özgürce fikirlerini açıklayamazken, yüzde 70’i siyasi baskı hissediyor.

* Öğretmenlerin yüzde 82’si okul yöneticilerinin siyasi iktidarın etkisi ile atandığını düşünüyor.”

Angarya iş yapıyorlar

EĞİTİM-Sen de öğretmenlerin çalışma koşulları ve sorunları ile ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. Türkiye çapında 7 bölge ve aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Muş, Mersin, Hakkari’nin de bulunduğu 40 ilde, 4 bin 952 öğretmenle yapılan araştırmaya katılanların yüzde 21.6’sı 9-15 yıl arası, yüzde 15.1’i 4-8 yıl arası, yüzde 12.5’i ise 1-3 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerden oluştu. Öğretmenlerin yüzde 42’si mesleklerini yaparken kendilerini mutlu ve huzurlu hissedip hissetmediklerine ilişkin soruya “hayır” yanıtını verdi. Öğretmenlerin üçte biri, meslek hayatlarında kendilerini en çok rahatsız eden sorunları “Maddi koşulların zorlaşması ve maaşların yetersizliği” ile “Mesleki saygınlığın olmaması” olarak belirtti. Araştırmada dikkat çeken bazı sonuçlar ise şöyle:

Koşullar kötüye gidiyor

* Öğretmenlerin yüzde 39’u çalışırken baskı ve yönlendirme ile karşı karşıya kalıyor.

* Eğitimcilerin yüzde 51.2’sine angarya işler yaptırılıyor.

* Öğretmenlerin yüzde 74.5’i çalışma koşullarının daha kötüye gittiğini düşünüyor.

* Koşulların kötüye gittiğini düşünenleri yüzde 13.6’yla koşulların aynı olduğunu düşünenler, yüzde 7.3’le koşulların iyiye gittiğini düşünenler takip ederken, yüzde 4.9 ise “koşullardan memnunum” dedi.

* Öğretmenlerin yüzde 90.6’sı ‘Geleceğe güvenle bakabiliyor musunuz?’ sorusuna ‘Hayır’ yanıtını verdi.”