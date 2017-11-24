Türkiye'de öğretmenler, dünya maaş liginde son sıralarda

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanırken, Türkiye'deki öğretmenlerin diğer ülkelerdeki meslektaşlarına kıyasla daha az gelirle, daha çok iş yaptığı belirtildi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayımladığı “Bir Bakışta Eğitim 2017” raporundaki verilere göre, Türkiye'deki öğretmenler, daha kalabalık sınıflarda, daha uzun saatler çalışmalarına rağmen daha az ücret alıyor.

Sözcü'den Engin Esen'in haberine göre, 35 üyesi bulunan OECD’deki ortalama öğretmen ücreti 58 bin dolara yaklaşıyor. Türkiye’de bir öğretmenin ortalama olarak eline geçen ücret ise brüt 46 bin Türk Lirası.

Eğitim-öğretim saatine vurulduğunda da Türk öğretmenlerin diğer ülkelerdeki meslektaşlarına kıyasla daha çok emek harcadığı görülüyor.

Bir ilkokul öğretmeni yılda ortalama 720 derse girerken, ortaöğretim öğretmenleri ortalama 504 ders veriyor. Ancak ilkokul öğretmenlerinin okulda geçirdiği süre 980 saati, ortaöğretim öğretmenlerininki 836 saati buluyor.