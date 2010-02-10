'Türkiye'de nükleer silahlar var'

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Avrupa Reform Merkezi, NATO eski Genel Sekreteri Robertson imzalı raporunda Almanya’nın, topraklarında kalan nükleer silahların kaldırılmasını isteği sert dille eleştirirken Almanya’nın bu yönde bir adım atması halinde bile “Belçika, İtalya, Holanda ve Türkiye’ye yerleştirilmiş olan, geri kalan 180 silahının oluşturduğu “güvenlik şemşiyesi”nden yararlanmaya devam edebileceğine dikkat çekildi.Milliyet gazetesinin haberine göre Almanya’nın, topraklarındaki nükleer silahların kaldırılması isteği tartışmalara yol açtı. Avrupa Reform Merkezi, NATO eski Genel Sekreteri Robertson’un da imzasıyla yayımlandığı raporda Almanya’nın bu tutumunu sert dille eleştirirken Almanya’nın, bu yönde bir adım atsa da Türkiye, Belçika, İtalya ve Hollanda’da konuşlanmış, ABD’ye ait 180 nükleer silahların sağladığı “güvenlik şemsiyesi”nden yararlanmaya devam edebileceği vurgulandı.Londra’da faaliyet gösteren Avrupa Reform Merkezi, NATO eski Genel Sekreteri Robertson’un da imzasını taşıyan “Almanya, Pandora Kutusunu’na Açıyor” isimli raporunda Alman hükümetinin, topraklarında kalan ABD’ye ait nükleer silahların kaldırılması isteğini sert dille eleştirdi.Raporda, Almanya’nın nükleer füzelerini kaldırıp ABD’nin nükleer gücünün korumasından yararlanmayı sürdürmek istemeyeceği savunulurken de “ Nükleer şemsiye altında kalmak isteyip bunu sağlama zorunluluğunu da başkalarına havale etmek, sorumsuzluktur” denildi.Almanya’nın tutumunu ve söz konusu raporu değerlendiren New York Times gazetesi ise, raporun AB ve NATO ülkelerinin Almanya’nın tek taraflı politikalarını benimsenmesinden duydukları kaygıları yansıttığını belirtti.Munih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle’nin nükleer silahların soğuk savaştan miras olduğunu belirtirken sarfettiği “Artık askeri bir amaca hizmet etmiyorlar” sözlerini de aktarın NYT haberinde de soğuk savaş sona erdiğinde Avrupa’ya konuşlanmış olan 2 bin kadar ABD nükleer silahtan geçen yıl itibariyle 200’e indirildiğine işaret edildi.New York Times’e göre, raporda Almanya’nın bu tutumu sürdürmesi halinde ABD Başkanı Barak Obama’nın “nükleer silahsızlanma” politikasına katkıda bulunacağı ancak yine “Geri kalan 180 ABD silahlarının yerleştirilmiş olduğu Belçika, İtalya, Hollanda ve Türkiye’nin sağladığı güvenlik şemsiyesine güvenebileceği” kaydedildi.